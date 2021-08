Siena ai rigori, una buona Fermana esce di scena dal dischetto

COPPA ITALIA - Canarini in vantaggio con Marchi, lesto a capitalizzare un penalty poco dopo la mezz'ora di gioco. Bianconeri a trovare il pari al minuto sessantuno con Guberti. Reti inviolate ai supplementari, ma alla lotteria dei tiri dagli undici metri la decide Varela: i toscani passano il turno nelle logiche del trofeo tricolore

21 Agosto 2021 - Ore 22:40 ...

SIENA – Esordio in gare ufficiali per la Fermana di mister Domizzi, che affronta all’Artemio Franchi il Siena guidato da Alberto Gilardino per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia.

IL TABELLINO

ROBUR SIENA (4-3-1-2): Lanni; Darini, Conson, Terigi, Farcas; Acquadro (105′ Morosi), Bani(84′ Amoruso), Gatto( 74′ Zaccone) ; Cardoselli (84′ Marcellusi), Conti (55’ Varela), Guberti.

FERMANA (4-4-2): Moschin, Diouane, Alagna, Scosta, Sperotto; Bolsius (105′ Pistolesi), Urbinati(68’ Capece), Graziano (104′ Lorenzoni), Bugaro (105′ Marini); Nepi (68’ Rovaglia), Marchi(62’ Lovaglio).

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano

RETI: Marchi su rigore al 34’, Guberti al 61’. Sequenza rigori: Capece gol, Terigi gol, Rovaglia parato, Marcellusi gol, Pistolesi parato, Farcas parato, Sperotto fuori, Varela gol

AMMONITI: Bolsius, Farcas e Capece

LA CRONACA

Nelle prime battute di gare più pericolosi i bianconeri, pur senza grandi occasioni: all’ottavo minuto Guberti scodella per Conti, il cui colpo di testa finisce sul fondo. Un giro di lancette più tardi proteste canarine per un presunto fallo di mano in area toscana sul destro di Nepi, ma il direttore di gara non ravvisa l’infrazione. Al ventesimo buona chance per Gatto, che riceve dalla sinistra e calcia debolmente, trovando la parata comoda di Moschin. La gara si sblocca al 34′: Bolsius serve Diouane, che entra in area e viene steso. Dal dischetto Marchi spiazza Lanni e sigla il momentaneo vantaggio canarino. Al 38’ punizione di Acquadro sul centrosinistra, alta non di poco.

Nella ripresa occasione per il Siena con Varela che imbuca per Cardoselli, ma quest’ultimo calcia debolmente. Al 60’ grande chance per Guberti, che anzichè calciare cerca il suggerimento in area: provvidenziale Alagna nella chiusura disperata. Lo stesso Guberti nell’azione successiva trova il pareggio con un destro a giro che si infila alle spalle di Moschin. Grande discesa di Sperotto al minuto ottanta, ma il suo tiro cross viene respinto da Lanni. Al 88′ occasione per il Siena, con Varela che calcia addosso a Moschi; lo stesso Varela ci prova dal limite, ma la sua punizione è abbondantemente alta. Al 94′ la grande chance per la Fermana: Bolsius elude l’intervento della difesa bianconera e scodella sul secondo palo, dove Sperotto calcia alto da ottima posizione.

Il primo tempo supplementare si apre con la bella discesa di Lovaglio, che si accentra con il sinistro e calcia a giro, ma Lanni blocca. Grande azione di Capece al 103′, con la sua conclusione che esce di poco alla destra di Lanni. Al minuto 114 ottima giocata di Guberti per Farcas, che di sinistro sfiora l’incrocio alla sinistra di Moschin. Negli ultimi minuti Fermana in 10 per l’infortunio di Scrosta a sostituzioni finite. Il passaggio del turno si decide dal dischetto e premia il Siena: decisivo il rigore finale di Varela.

LE DICHIARAZIONI

“Perdere dispiace sempre, anche se abbiamo disputato una buona gara – le parole al termine del match di mister Maurizio Domizzi – in fase difensiva abbiamo rischiato poco, in fase di possesso potevamo fare e faremo meglio. Nella ripresa i cambi hanno ravvivato la squadra, con diversi presupposti creati per fare gol. Un buon test in vista dell’esordio di campionato in programma nel prossimo week end, dispiace però per l’infortunio di Scrosta, sperando non sia nulla di grave. Valuteremo le sue condizioni in settimana”.

“Test importante e positivo, siamo stati in partita per tutto il tempo andando in vantaggio – il commento alla sfida del mediano Graziano -. Nel secondo tempo, vedi il caldo ed i carichi di lavoro del momento, il ritmo è sceso. Ai rigori poi, roba nota, si tratta di una lotteria e non sai mai quello che può succedere. In campo avevamo inoltre diversi ragazzi della Berretti alla prima esperienza in un circuito over, dunque, considerato tutto è stata senza dubbio una prova positiva. In vista della prima di torneo, in casa, contro la Viterbese speriamo di ritrovare i tifosi allo stadio. Al Recchioni abbiamo uno spirito diverso, riusciamo sempre a fare punti, speriamo quindi di mantenere tale trend”.