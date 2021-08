Allerta meteo per temporali

MALTEMPO - L'ha emanata la Protezione civile e interessa tutte le Marche dalla mezzanotte alle 24 di domani

22 Agosto 2021 - Ore 19:08 ...

Allerta meteo per temporali. L’ha emanata la Protezione civile e interessa tutte le Marche dalla mezzanotte alle 24 domani. Le previsione meteo per domani prevedono cielo sereno o al più poco nuvoloso al mattino, con rapido incremento della nuvolosità cumuliforme a partire dalle ore centrali della giornata con locali addensamenti molto intensi; attenuazione della copertura dalla sera.

Precipitazioni: durante la seconda parte della giornata rovesci o temporali sparsi, con fenomeni che localmente risulteranno intensi. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. Venti: occidentali di brezza tesa sui settori interni, settentrionali di vento moderato lungo la fascia costiera; nel corso del pomeriggio intensità in attenuazione. Mare: poco mosso, con moto ondoso in aumento fino a mosso nel corso del pomeriggio a partire da nord.