Il Marameo Festival verso il gran finale nel Fermano: a Porto San Giorgio in scena “Il segreto di Gaia, il pianeta che respirava”

PORTO SAN GIORGIO - Quello di venerdì sarà l'ultimo appuntamento del festival nel fermano. In scena all'Arena Bazzani, venerdì 27 Agosto, con inizio alle ore 21,15, la Compagnia “Magazzini di Fine Millennio” di Napoli con lo spettacolo “Il segreto di Gaia, il pianeta che respirava”

24 Agosto 2021 - Ore 10:37 ...

Venerdì 27 Giugno, con inizio alle ore 21,15, presso l’Arena Bazzani, sul Lungomare Centro di Porto San Giorgio, si terrà lo spettacolo conclusivo di Un mare di favole, iniziativa promossa dal Comune di Porto San Giorgio nell’ambito del Marameo Festival 2021.

Il progetto in rete ha visto in questa edizione un incremento delle adesioni davvero importante, con il raddoppio dei Comuni aderenti che sono arrivati ad essere 41 in 5 Regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia. Marameo, con i suoi 160 spettacoli programmati, oltre a laboratori, incontri, animazioni, mostre, letture, è di fatto il più grande festival di teatro per ragazzi che abbiamo oggi in Italia.

Nelle Marche i Comuni che hanno partecipato sono stati diversi, in Provincia di Macerata: Civitanova Marche, Morrovalle e l’Unione Montana dei Monti Azzurri, in Provincia di Fermo: Montegranaro, Montegiorgio, Fermo, Lapedona e Porto San Giorgio.

Quello di venerdì sarà l’ultimo appuntamento del festival nel fermano. In scena all’Arena Bazzani, venerdì 27 Agosto, con inizio alle ore 21,15, la Compagnia “Magazzini di Fine Millennio” di Napoli con lo spettacolo “Il segreto di Gaia, il pianeta che respirava”, uno spettacolo dedicato al nostro mondo e ai pericoli che sta correndo causa cambiamenti climatici e inquinamento.

L’ingresso è libero, i posti disponibili saranno limitati, è pertanto più che necessaria la prenotazione, per riservare il posto è possibile chiamare il numero 335 5268147, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 14. Si entra con green pass o tampone in corso di validità, sono esclusi i bambini fino a 12 anni di età.