Covid: 22 nuovi casi nel Fermano, 4 ricoveri in più nelle Marche

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.424 tamponi: 1.311 nel percorso nuove diagnosi e 1.113 nel percorso guariti. In regione sono risultati 222 positivi. Ad oggi sono 81 i ricoverati

In totale nelle Marche sono 222 i nuovi casi di Covid, quattro ricoveri in più rispetto a ieri ma nessuno in terapia intensiva. Non si registrano decessi in regione nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.424 tamponi: 1.311 nel percorso nuove diagnosi e 1.113 nel percorso guariti. Il tasso di positività continua a salire rispetto al 16,3% di ieri, attestandosi al 16,9%, cresce anche il tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti rispetto a ieri (77,12) a quota 81,52. I nuovi contagi sono stati registrati: 67 nel Maceratese, 61 nel Pesarese, 26 nell’Anconetano, 30 nell’Ascolano, 22 nel Fermano e 16 da fuori regione. Attualmente nel Maceratese si contano in totale 1.139 casi positivi in totale, di questi 24 sono sanitari per un totale di 61.642 positivi registrati dall’inizio della pandemia.

Sul fronte ospedaliero resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre aumentano i pazienti nei reparti non intensivi (+1) e semi intensivi (+3). Due in totale i pazienti dimessi ieri.

Nelle Marche ad oggi ci sono ci sono 81 ricoverati (ieri 77): 12 in terapia intensiva, 16 in semi-intensiva (3 a Macerata e 7 a Civitanova) e 53 nei reparti non intensivi (di cui 9 nell’ex palazzina di Malattie infettive del capoluogo). A questi si aggiungono 10 persone nei pronto soccorso (non c’è stato nessun aumento rispetto a ieri) di cui 3 a Macerata e 2 a Civitanova.