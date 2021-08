Edilizia scolastica: “Lavori di manutenzione nelle scuole quasi al termine”, ecco l’elenco degli interventi

PORTO SANT'ELPIDIO - Il primo cittadino Franchellucci: "Come consuetudine vogliamo agire con tempestività per garantire alle scuole della città un’apertura dell’anno scolastico senza gli affanni legati alle problematiche manutentive"

27 Agosto 2021

La campanella sta per riportare in classe centinaia di alunni elpidiensi ed il Comune di Porto Sant’Elpidio gioca d’anticipo con i lavori di imbiancatura nei plessi scolastici della città, in vista del nuovo anno scolastico 2021-2022. “Numerosi – fanno sapere proprio dall’ente – gli interventi già effettuati inerenti la manutenzione ordinaria delle scuole riguardante soprattutto il ripristino delle finiture superficiali nelle aule, nei corridoi e ove necessario anche nei vani scala. Nello specifico si sono conclusi i lavori di imbiancatura in tutto l’edificio della scuola secondaria di primo grado ‘Galilei’ in via Montegrappa (circa 3.000 mq) e si stanno eseguendo quelli nella scuola primaria ‘Pennesi’ in via Fontanella. Tutto il primo piano è già stato fatto ora sono in corso i lavori al secondo piano sia nelle aule che nei corridoi. Alla scuola secondaria di primo grado ‘Marconi’ i lavori di imbiancatura sono in corso di ultimazione nelle parti ritenute necessarie, mentre alla scuola infanzia ‘Il Grillo Parlante’ verrà eseguito il ripristino delle finiture superficiali in tutte le aule. Nella scuola Primaria ‘Mercantini’, invece, l’intervento invece riguarderà soprattutto la fusione di tre aule in due e, di conseguenza, l’imbiancatura delle medesime. Anche la scuola Primaria ‘De Amicis’ in via Marche vedrà un intervento parziale che riguarderà solo gli spazi ritenuti necessari. Infine alla scuola Primaria ‘Martiri’ si stanno eseguendo i lavori di ripristino dell’integrità di un tramezzo interno ed il ripristino delle finiture superficiali nelle porzioni rinnovate. Tutto ciò al fine di far trovare le strutture scolastiche pronte nella più completa e funzionale partenza delle attività educative”.

Il sindaco Nazareno Franchellucci ha dichiarato: “Come consuetudine vogliamo agire con tempestività per garantire alle scuole della città un’apertura dell’anno scolastico senza gli affanni legati alle problematiche manutentive. In gran parte si tratta di interventi di manutenzione ed imbiancatura che ogni anno in estate vengono realizzati approfittando delle vacanze scolastiche per migliorare la qualità delle scuole. Sull’edilizia scolastica siamo sempre pronti ad investire e quest’anno lo abbiamo fatto affidando i lavori a ben 4 ditte specializzate che eseguiranno le opere di imbiancatura e conseguente sanificazione degli edifici scolastici”.