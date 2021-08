‘Strumenti normativi e finanziari per lo sviluppo delle imprese fermane’, il convegno di Confartigianato

PORTO SANT'ELPIDIO - L'appuntamento è per il 2 settembre alle 17,30 al ristorante Il Gambero, in via Mazzini 1. Conclusioni affidate al presidente della Regione, Francesco Acquaroli

30 Agosto 2021 - Ore 12:47 ...

“Strumenti normativi e finanziari per lo sviluppo delle imprese fermane”. Si intitola così il convegno organizzato dalla Confartigianato Imprese di Fermo-Macerata-Ascoli in programma per il 2 settembre prossimo, ore 17,30, al ristorante Il Gambero di Porto Sant’Elpidio (via Mazzini 1).

L’evento è organizzato, appunto, da Confartigianato con il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche, da Uni.Co e da Sistemi. I saluti di benvenuto saranno affidati al vicepresidente Confartigianato Imprese Mc-Ap-Fm, Lorenzo Totò, al sindaco Nazareno Franchellucci, e al presidente Confartigianato Imprese Marche, Giuseppe Mazzarella. In programma sono previsti gli interventi del presidente Uni.Co., Paolo Mariani, e del presidente della II Commissione consiliare regionale permanente, Andrea Putzu. Dopo il dibattito le conclusioni affidate al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Un appuntamento, quello organizzato da Confartigianato, per scandagliare gli strumenti normativi e finanziari, appunto, utili e propedeutici allo sviluppo e alla ripresa delle imprese fermane e, di conseguenza, dell’intero territorio provinciale, fondamentale nel quadro socio-economico e lavorativo di tutte le Marche.