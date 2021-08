Victoria Fermo al via, si riparte di slancio per la stagione di serie D

BASKET - Mercoledì primo settembre la compagine cestistica guidata da coach Luca Del Pontano inizierà a lavorare in vista del torneo cestistico che troverà inizio il prossimo 17 ottobre

30 Agosto 2021 - Ore 18:09 ...

FERMO – Mercoledì 1 settembre ripartirà la stagione della Victoria Basket Fermo targata ancora per il prossimo biennio Marcozzi di Campofilone.

La stagione che si appresta a cominciare, dopo il brusco stop dello scorso ottobre, si spera possa svolgersi in maniera regolare da settembre a maggio. Il campionato di serie D regione Marche, che venne sospeso nell’ormai lontano febbraio 2020 a causa della pandemia. Confermato capo allenatore Luca Del Pontano con il suo vice Michele D’Onofrio, i ragazzi che inizieranno a sudare tra le mura della palestra Leti, sono gli under 20 Giacobbi, Sbaffoni, Vita, Pratesi, Roscini Cesetti oltre a D’Onofrio, Cinti, Verdura, Paglialunga, Hoxha a cui nei primi allenamenti si aggiungeranno altri due, tre elementi che saranno valutati in prova.

Il campionato avrà inizio il 17 ottobre, con termine il 13 marzo, proseguendo con la fase dei playoff o playout a seconda al termine della fase regolare. Il girone B al quale partecipa la società fermana è composto da 11 squadre, le prime 8 parteciperanno ai play off per la promozione in C Silver, la squadra classificata al 9° posto sarà matematicamente salva, mentre la 10° e la 11° dovranno affrontare i play out con le squadre del girone A per la permanenza nella categoria. Saranno ovviamente fin dal primo allenamento, rispettati tutti i protocolli previsti dalla federazione per lo svolgimento degli allenamenti ed in seguito quelli che saranno necessari per le gare di campionato, sperando che possa filare tutto per il meglio.