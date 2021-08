Addio a Manfredo Gironacci, il cordoglio di Sabatini e Fenni

PIANE DI MONTEGIORGIO - La costernazione del presidente della Camera di Commercio Marche e del presidente della sezione Calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico

La notizia, nefasta, della scomparsa, questa mattina all’alba, all’età di 78 anni, di Manfredo Gironacci, patron della Melania di Piane di Montegiorgio, ha fatto calare un velo di cordoglio tra i calzaturieri e, più in generale, sul mondo dell’imprenditoria fermana. “Ho avuto il piacere di conoscere Manfredo Gironacci alla fine degli anni Ottanta – il ricordo del presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, che proprio con Gironacci ha mosso i primi passi nel mondo dell’edilizia – avendo avuto la possibilità di lavorare per lui nella realizzazione dei quattro opifici nel comune di Offida. Persona squisita, ho iniziato proprio con lui la mia attività di impresa edile. Le sue parole di insegnamento, correttezza, professionalità e grande attenzione nel lavoro, sono rimaste sempre impresse nella mia mente. Un insegnamento che tuttora resta importantissimo per quello che stiamo realizzando“.

“Posso ricordare tanti aneddoti – prosegue il presidente della Camera di Commercio marchigiana – veniva in cantiere e gli piaceva parlare, si fermava a dialogare con noi per capire cosa ci servisse, mostrava attenzione ai particolari, mettendo sempre la persona al centro di qualsiasi progetto. Una grande perdita – conclude Sabatini – per la storia della calzatura, non solo a Montegiorgio. Lo ricorderò sempre. E’ stato uno dei punti di riferimento importanti per l’inizio della mia avventura nel mondo dell’edilizia”.

“Una brava persona, che ha guidato una bellissima azienda”. Il ricordo del presidente della sezione Calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico, Valentino Fenni. “Ha dato lavoro a centinaia di persone, a centinaia di famiglie – continua il presidente Fenni – a capo di un’azienda leader a livello europeo, e non solo, nella calzatura per bambini. Un vanto per il territorio. Certo, poi, le aziende hanno il loro corso, seguono il loro iter. Ma nessuno può certo mettere in dubbio la valenza dell’azienda e dell’imprenditore Gironacci, e quanto di buono abbia fatto”.