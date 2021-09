Cesetti: “Pluriclassi nelle scuole nel cratere. Una beffa, la Regione intervenga”

CRITICA - Il consigliere regionale Pd: "Come gruppo consiliare abbiamo presentato una mozione affinché si solleciti urgentemente l’Usr Marche per rispettare la possibilità di articolare gruppi classe anche con numeri inferiori ai limiti normativi soprattutto nei luoghi con situazioni territoriali particolari, quali le aree del cratere sisma 2016 con particolare attenzione per i comuni sotto i 5000 abitanti"

6 Settembre 2021 - Ore 18:30 ...

“Con questo atteggiamento dell’ufficio scolastico regionale nei confronti delle scuole del cratere sismico rischiamo di avere scuole nuove si, ma vuote” commenta così il consigliere Cesetti la possibilità che vengano attivate pluriclassi nelle scuole dei comuni del cratere sismico delle Marche.

“Se da parte del Governo e del Ministero c’è stata massima disponibilità sia con finanziamenti che con interpretazioni che consentono una deroga alle decisioni – dichiara Cesetti – è inconcepibile che da Ancona si fermino su cavilli burocratici non risolvendo problemi a tantissime famiglie del cratere sismico”.

“La Regione Marche si è mossa poco e male, senza un’azione concreta nei confronti dell’Usr Marche. Per questo come gruppo consiliare abbiamo presentato una mozione affinché si solleciti urgentemente l’Usr Marche per rispettare la possibilità di articolare gruppi classe anche con numeri inferiori ai limiti normativi soprattutto nei luoghi con situazioni territoriali particolari, quali le aree del cratere sisma 2016 con particolare attenzione per i comuni sotto i 5000 abitanti. Le tante associazioni che si stanno mobilitando – conclude Cesetti – ci ricordano quanto sia importante lasciare vivi i nostri borghi delle aree interne. Se vogliamo aiutare i terremotati dobbiamo farlo con i fatti concreti e non a parole”.