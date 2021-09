Fratellanza e sorellanza nella Bibbia, il prossimo incontro on line di Aloe missionaria

FERMO - Con l'intervento della teologa biblista prof.ssa Rosanna Virgili, venerdì 10 settembre alle ore 21, un nuovo appuntamento del percorso formativo sui temi e le radici dell’enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco: si può partecipare in videoconferenza su zoom, previa iscrizione, oppure seguire lo streaming sulla pagina Facebook di Aloe missionaria

7 Settembre 2021 - Ore 15:11 ...

Dopo la pausa estiva, riprende la seconda parte del corso formativo on line “I sogni si costruiscono insieme”, incentrato sui temi e le radici dell’enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, e promosso dall’associazione di volontariato Aloe missionaria, con il sostegno del CSV Marche (Centro servizi per il volontariato), il patrocinio dell’Istituto Teologico Marchigiano di Fermo, Università per la Pace delle Marche, Circolo Legambiente e Comune di Porto Sant’Elpidio.

Il quarto appuntamento, in programma in videoconferenza venerdì 10 settembre alle ore 21, sarà dedicato ad un’analisi dei fondamenti biblici della stessa enciclica, per quanto riguarda il tema della fraternità. «Un tema che però abbiamo voluto coniugare al femminile, in questo tempo in cui tanto si parla dei diritti delle donne. – spiegano gli organizzatori – Il titolo dell’incontro infatti è: “Fratellanza e sorellanza nella Bibbia. Analisi biblica al femminile dell’enciclica Fratelli tutti”». Ad intervenire come relatrice sarà la teologa biblista prof.ssa Rosanna Virgili, una delle poche voci femminili nell’ambito culturale dell’analisi biblica, anche autrice di numerosi saggi di esegesi e riflessione biblica. A moderare la serata sarà don Andrea Andreozzi, Rettore del Seminario regionale di Assisi, anch’egli esperto di cultura biblica.

L’iniziativa è gratuita. L’incontro si svolgerà sulla piattaforma zoom: chi è interessato potrà partecipare collegandosi alla videoconferenza, previa iscrizione entro il 9 settembre sul sito www.aloemission.org/formazione per ricevere il link, oppure potrà seguire la diretta streaming sulla pagina fb dell’associazione Aloe Odv.

Il programma formativo completo, consultabile sul sito www.aloemission.org, prevede altri quattro incontri on line, fino a novembre, con altrettanti relatori esperti che tratteranno ognuno un tema diverso.