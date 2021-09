Nuove opportunità per i giovani con il Bando del Servizio Civile Regionale

FERMO - 47 i posti disponibili presso il territorio dell’Ambito Sociale XIX. Domande inoltrabili solo in modalità on line entro il 18 ottobre 2021. Info sui siti web dell’Ambito e del Comune di Fermo

17 Settembre 2021 - Ore 14:24 ...

C’è tempo fino al 18 ottobre per i giovani dai 18 ai 28 anni di presentare la domanda relativa al Bando di selezione per partecipare ai progetti del Servizio Civile Regionale – Garanzia Giovani 2021.

I giovani interessati a proporre la propria candidatura per uno dei progetti disponibili nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale XIX dovranno presentare apposita domanda. Il Comune di Fermo, capofila, gestirà tre progetti, per complessivi 47 posti disponibili, che riguarderanno i settori della partecipazione sociale, della prevenzione nella Protezione Civile e della promozione culturale.

I giovani volontari impegnati nei progetti presteranno servizio per 25 ore settimanali, per complessivi 12 mesi, con un rimborso mensile di circa 500 euro. Possono presentare domanda tutti i giovani dai 18 ai 28 anni che sono nella condizione di Neet (Not in Employed, Education and Training), ovvero che non hanno attualmente un lavoro, non frequentano corsi di formazione e non sono impegnati in tirocini lavorativi.

I giovani che intendono presentare domanda debbono essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del bando e debbono aver aderito al programma Pon-Iog “Garanzia Giovani” , adesione che può avvenire attraverso il sito dedicato www.garanziagiovani.gov.it o recandosi presso i Centri per l’Impiego della Regione Marche www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Contatti-Sedi-Orari

La domanda, inviata esclusivamente per via telematica, completa di curriculum vitae autocertificato, dovrà essere presentata, entro la prevista scadenza del 18 ottobre 2021, attraverso il sistema informatico Siform2 accessibile al seguente indirizzo: https://siform2.regione.marche.it

A tale sito si accede con una delle seguenti credenziali che debbono necessariamente essere in possesso di chi presenta la domanda, Spid Livello 2 – Sistema pubblico di identità digitale;

Pin Cohesion; Carta Nazionale dei Servizi – Cns. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione, pena l’esclusone. Le selezioni si terranno nel periodo che va dal 21 ottobre al 6 novembre 2021, la pubblicazione delle graduatorie sarà fatta entro il 12 novembre 2021 e l’avvio del servizio avverrà il 1 dicembre 2021

Il testo integrale del bando, le modalità di selezione, le informazioni sui progetti e sulle sedi disponibili, sono pubblicate sul sito dell’Ats XIX www.ambitosociale19.it e sul sito del Comune di Fermo www.comune.fermo.it. Per maggiori informazioni visita è possibile scrivere alla mail serviziocivile@comune.fermo.it o inviare un messaggio whattsApp al numero 3282503477.