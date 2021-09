“Misure agevolative a sostegno delle PMI”, ciclo di incontri informativi gratuiti promossi da Confartigianato

CONFARTIGIANATO - Si parte lunedì 20 settembre da Macerata. Poi San Severino Marche, Camerino e Tolentino

18 Settembre 2021 - Ore 09:59 ...

“Misure agevolative a sostegno delle PMI”: questo il titolo del ciclo di incontri informativi gratuiti promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e pensato per le aziende presenti nel territorio e per tutti i cittadini interessati ad aprire una nuova attività.

Intento dell’Associazione è quello di far conoscere alle imprese le misure agevolative (contributi a fondo perduto, crediti d’imposta…) e gli strumenti di supporto allo svolgimento dell’attività produttiva. Oltre ai contributi pubblici disponibili e alle misure di accesso al credito, nel corso degli incontri verranno illustrati i servizi di Confartigianato a supporto delle imprese e le soluzioni assicurative dedicate agli associati.

“Essere informati sulle opportunità a cui le imprese hanno diritto è di fondamentale importanza per aggiornarsi sugli andamenti e le evoluzioni del mercato – spiega Confartigianato. Con questo ciclo di appuntamenti vogliamo inoltre essere ancora più presenti nei territori, ridando così vivacità e linfa ai tessuti produttivi già fortemente penalizzati dallo scoppio della pandemia”.

Per questo, con l’ausilio dei referenti del Servizio Contributi pubblici alle imprese, si parlerà anche delle misure già attive, anticipando quelle di prossima emissione. Tra gli argomenti che verranno trattati, il Credito d’imposta sisma, la Nuova Sabatini e le altre misure di sostegno dell’artigianato, con focus sulle nuove imprese, sulla digitalizzazione e sui contributi a sostegno dell’artigianato artistico e di qualità.

Si inizia a settembre con quattro appuntamenti, dalle 17.30 alle 19, nella provincia di Macerata, per poi proseguire ad ottobre sulle provincie di Fermo ed Ascoli Piceno.

• 20 settembre MACERATA sede Confartigianato, via Pesaro 21

• 21 settembre SAN SEVERINO MARCHE Teatro Feronia, Sala Aleandri, Piazza del Popolo 15

• 22 settembre CAMERINO Centro sociale ADA, via Baudana Vaccolini, snc

• 23 settembre TOLENTINO sede Confartigianato, c.da Cisterna via S. Ficili snc

Gli incontri sono gratuiti e in presenza (valgono le normative di sicurezza anti Covid vigenti).

Clicca qui per iscriversi e compilare il form online sul sito dell’Associazione.