Sterpaglie a fuoco lungo la ferrovia: intervento dei Vigili del Fuoco

PORTO SAN GIORGIO - Arrivati con due mezzi hanno provveduto a spegnere subito le fiamme, evitando così che si potessero estendere anche nelle aree vicine dove si trova anche la polisportiva Mandolesi.

22 Settembre 2021 - Ore 12:18 ...

Ancora una volta il pronto intervento dei vigili del fuoco di Fermo ha scongiurato il peggio. Un incendio ha interessato questa mattina un campo di sterpaglie vicino alla ferrovia in prossimità di Via Marche, a nord di Porto San Giorgio, dietro alla polisportiva Mandolesi. Una colonna di fumo che non è passata inosservata e visibile anche dal porto e dalle colline sovrastanti;

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con due mezzi, che hanno provveduto a spegnere subito le fiamme, evitando così che si potessero estendere anche nelle aree vicine dove si trova anche la polisportiva Mandolesi.