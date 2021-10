Incidente in via Toscana, donna a terra soccorsa dalla Croce verde

PORTO SANT'ELPIDIO - La giovane è stata trasferita al Pronto Soccorso dell'ospedale Murri di Fermo in codice giallo per ulteriori accertamenti

10 Ottobre 2021 - Ore 21:49 ...



di Leonardo Nevischi

Donna a terra soccorsa dai sanitari della Croce verde Porto Sant’Elpidio. Attimi di paura questa sera intorno alle 20 in via Toscana. Stando alle prime informazioni la ragazza sarebbe stata investita, poco dopo le 20, nei pressi dell’Alimentari “Elisa e Mauro”, in via Toscana a Porto Sant’Elpidio. Sul posto, sotto una pioggia scrosciante, un’ambulanza della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio seguita dall’automedica e una volante della Questura di Fermo, alla quale spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La giovane è stata trasferita al Pronto Soccorso “Murri” di Fermo in codice giallo per ulteriori accertamenti.