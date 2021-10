Covid, 54 nuovi casi nelle Marche: 7 nel Fermano

I DATI del Servizio Sanità - Stabili rispetto a ieri incidenza dei positivi e ricoveri nelle strutture ospedaliere, tasso cumulativo ogni 100mila abitanti in discesa

12 Ottobre 2021 - Ore 16:07

Cinquantaquattro nuovi positivi nelle Marche (15 nell’Anconetano, 4 nel Maceratese, 24 nel Pesarese, 7 nel Fermano, nessuno nell’Ascolano e 4 da fuori regione) dai 1.513 tamponi del percorso nuove diagnosi (3,6%) svolti ieri.

A comunicarlo la Regione nel consuetino bollettino giornaliero, il tasso di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti è in discesa (28,30, ieri 30,40). Negli ospedali ci sono 56 ricoverati, stabili rispetto al giorno precedente per il secondo giorno consecutivo. Invariato il numero di pazienti in terapia intensiva (12).