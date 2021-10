L’Assessorato al Turismo Ferracuti alla fiera TTG di Rimini: prosegue la promozione di Porto Sant’Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Come ogni anno, la città di Porto Sant’Elpidio non farà mancare il proprio materiale informativo che sarà esposto nel desk dell’Associazione B&B del Fermano all’interno del cluster della Regione Marche

12 Ottobre 2021 - Ore 11:21 ...

Dopo una stagione col segno positivo nonostante il Covid, l’Assessorato al Turismo di Porto Sant’Elpidio in collaborazione con l’Associazione B&B del Fermano torna a promuovere la città nelle fiere di settore cominciando dal TTG di Rimini. TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

Come ogni anno, la città di Porto Sant’Elpidio non farà mancare il proprio materiale informativo che sarà esposto nel desk dell’Associazione B&B del Fermano all’interno del cluster della Regione Marche: “Come ho avuto già occasione di spiegare, dopo il periodo estivo il nostro impegno come Associazione si sposterà nelle fiere di settore – spiega Devis Alesi, presidente dell’Associazione B&B del Fermano – Diversi sono gli appuntamenti che ci vedranno protagonisti come il TTG e la BIT ma anche diverse fiere all’estero. Presenteremo la nostra nuova brochure con all’interno il materiale dei vari comuni con cui collaboriamo, le nostre strutture ricettive, le convenzioni e tutte le esperienze che organizziamo in collaborazione con Marke Mood & Food e Marche Full Experience. Abbiamo creato un contenitore che sarà il punto di riferimento per chi vorrà soggiornare nel fermano”.

Alla fiera interverrà anche l’Assessore al Turismo Emanuela Ferracuti: “Il TTG non è solo occasione per favorire la conoscenza della nostra città e l’incontro tra domanda e offerta di pacchetti turistici. Si tratta di una visione globale sul sistema turistico internazionale fonte di ispirazione e conoscenza per i nuovi scenari del settore ed anche aggiornamento sui canali di comunicazione. Per tutte queste ragioni anche quest’anno non faremo mancare la nostra presenza diretta. Ringrazio Devis per il lavoro di divulgazione svolto, non solo in questa occasione, che inevitabilmente si intreccia con quello del mio assessorato. Anche in periodi di forti incertezze le attività di promozione non si sono mai arrestate sfruttando i canali on line e i social network. Continuiamo su questa linea e col massimo impegno per fare in modo di massimizzare i risultati in termini di presenze turistiche”.