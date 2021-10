Trasferta romana per il direttivo Federmoda di CNA Fermo: Doriana Marini alla guida della filiera Moda nazionale

Trasferta romana per il direttivo Federmoda della CNA di Fermo all’assemblea elettiva nazionale gli scorsi venerdì 8 e sabato 9 ottobre. Gli imprenditori Paolo Mattiozzi, presidente di coordinamento dell’unione e del settore calzature e pelletteria, Attilio Sorbatti, presidente della filiera moda e Michele Mercuri delegato calzature del direttivo, accompagnati dal delegato sindacale Andrea Caranfa, hanno partecipato all’evento organizzato da CNA nazionale, insieme ai colleghi di CNA Federmoda Marche.

“Un bel risultato per le Marche – ha ricordato Mattiozzi – che ha visto l’elezione della nostra presidente regionale Doriana Marini alla guida della filiera Moda nell’ambito di CNA nazionale. A lei le nostre congratulazioni per un ruolo di rappresentanza importante per il settore, soprattutto in un momento di ripartenza come questo. A Roma abbiamo partecipato ad un interessante confronto con i rappresentanti del Governo riguardo il destino dei distretti produttivi, le risorse del PNRR, l’internazionalizzazione, oltre al tema della sostenibilità ambientale attraverso il concetto di economia circolare”.

Temi che sono stati affrontati nel momento di analisi e discussione aperto da Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda a cui ha fatto seguito una comunicazione dedicata ai temi proprio dell’economia circolare da parte di Caterina Mazzei, consulente di CNA Federmoda.

Dopo i saluti del Presidente Nazionale CNA, Daniele Vaccarino si è passati ad un confronto che ha visto protagonisti il sen. Gilberto Pichetto Fratin, Vice Ministro allo Sviluppo Economico; la sen. Lucia Borgonzoni, Sottosegretario al Ministero della Cultura, Maria Maddalena Del Grosso, Dirigente Beni di Consumo di ICE Agenzia e Marco Landi, Presidente Nazionale CNA Federmoda moderati dalla giornalista e docente Fabiana Giacomotti.