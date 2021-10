Coronavirus, 68 nuovi casi nelle Marche e un decesso: 6 i pazienti ricoverati al Murri

17 Ottobre 2021 - Ore 15:07 ...

Sono 68 i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche a fronte di 2045 tamponi complessivi di cui 1107 nel percorso delle nuove diagnosi. La percentuale di positività è al 6,1% mentre il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti al 24,77. In totale i 68 nuovi casi sono distribuiti: 5 nella provincia di Fermo, 20 nel maceratese, 19 mnella provincia di Ancona, 21 in quella di Pesaro Urbino, nessuno nel Piceno e 3 da fiori regione. Si registra un nuovo decesso. Quello di una donna 95enne di Fano con patologie pregresse.

Per quanto riguarda il quadro complessivo nel Fermano sono 124 i positivi asintomatici e 1 quelli sintomatici per un totale di 125 persone tra casi e contatti in isolamento domiciliare. Sale a 14 il numnero dei ricoverati nelle terapie intensive, restano invariati a 12 i ricoveri in area semi intensiva e a 29 quelli nei reparti non intensivi. Il totale dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere delle Marche è di 55 persone di cui 6 al reparto malattie infettive del Murri.