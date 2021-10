Il centro medico Acanto cresce e amplia i servizi: l’eccellenza nella cardiologia

FALERONE - Lo studio di Piane di Falerone offre un'ampia gamma di prestazioni, attivo l'ambulatorio infermieristico a domicilio che può effettuare anche ecografie a casa

20 Ottobre 2021 - Ore 10:08 ...

Crescono i servizi del Centro medico Acanto di Piane di Falerone. La struttura vanta ad oggi la collaborazione di oltre 60 specialisti, attivi in un’ampia gamma di specialità e provenienti dalle più importanti strutture ospedaliere delle Marche. Una realtà partita 6 anni fa, con l’intento di andare incontro ad ogni esigenza dei pazienti, sia in termini di professionalità che di assistenza.

Proprio per questa ragione è attivo un servizio di assistenza infermieristica, sia in loco che domiciliare. Il personale offre numerose prestazioni che possono essere eseguite nell’ambulatorio infermieristico all’interno del centro, ma anche a casa dei pazienti, andando incontro alle necessità della popolazione anziana e non autosufficiente. Bendaggi, medicazioni, somministrazione di terapie e misurazioni di pressione ed iniezioni, posizionamento di holter e presidi, ma anche spirometrie. Una delle novità di più recente introduzione sono le ecografie a domicilio.

Uno dei campi nei quali Acanto ha puntato con maggiore convinzione è la cardiologia. Negli ultimi due anni la struttura è diventato centro cardiologico specializzato ed ospita professionisti di esperienza e spessore, come la dottoressa Giancarla Scalone dell’ospedale di Ascoli Piceno, il dottor Giuseppe Marziali e il dottor Domenico Ciliberti dell’ospedale di Fermo. Lo staff conta anche sui medici Roberto Accardi, Luca Fallavollita e Raoul Latini del nosocomio di Macerata. Una equipe che garantisce la possibilità di ricevere in tempi brevi una visita comprensiva di elettrocardiogramma, ecocardiogramma, eco-doppler carotideo, holter cardiaco e pressorio e prova da sforzo, alla presenza di medico ed infermiere.



L’attenzione alle discipline cardiologiche ha assunto un’importanza cruciale in epoca Covid. Tutte le statistiche evidenziano come la pandemia abbia portato spesso a trascurare le patologie cardiache; proprio per questo Acanto ha compiuto uno sforzo per incrementare il suo staff di professionisti, per garantire un punto di riferimento per gli abitanti della media Valtenna ed oltre.

Come sottolinea il responsabile amministrativo del centro, dottor Matteo Colibazzi, “Acanto cerca di rispondere alle esigenze di tutti i pazienti con i nostri molteplici servizi. Medicina sportiva, otorinolaringoiatria, gastroenterologia, urologia, nefrologia, ematologia, oculistica, radiologia, con ecografia e Moc, ortopedia, fisiatria, fisioterapia, osteopatia, podologia, dermatologia, ginecologia, pediatria, logopedia, pedagogia, pneumologia, allergologia e immunologia, endocrinologia, diabetologia, nutrizionista, neurologia, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia vascolare, medicina estetica e tricologia. Ci occupiamo inoltre di rinnovo patenti e medicina del lavoro. Acanto offre inoltre un servizio di assistenza che va a prendere il paziente in caso non abbia nessuno che lo possa portare alla visita”.

Il centro medico si trova a piane di Falerone via della Resistenza 132. Si può contattare al numero 0734 759718. È aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 20.30.

(articolo promo-redazionale)