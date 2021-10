Infrastrutture e transizione ecologica, anche Calcinaro all’incontro Istao

23 Ottobre 2021

Anche il vice Presidente Anci Marche e Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro ha portato il saluto ed il suo contributo alla riflessione nell’ambito dell’incontro che si è tenuto ieri mattina all’ISTAO di Ancona dal titolo “PNRR e investimenti nei servizi pubblici locali”.

L’incontro organizzato da Confservizi Cispel Marche, in collaborazione con Università Politecnica delle Marche (Dipartimento di Management) e di Utilitalia, Asstra, Fonservizi, AnconaAmbiente, ha messo al centro le opportunità del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che si inserisce all’interno del programma Next Generation EU, pacchetto di fondi concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il piano prevede ingenti investimenti ed è articolato in 6 missioni.

L’incontro di oggi ha voluto approfondire, in particolare, le questioni inerenti la seconda missione, ovvero quella sull’evoluzione verde e la transizione ecologica e la terza missione sulle “infrastrutture per una mobilità sostenibile” nelle quali sono previsti investimenti e riforme per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, per il rinnovo del trasporto pubblico locale, fonti di energia rinnovabile e infrastrutture idriche.