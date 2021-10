Ai civitanovesi Macellari e Giampaoli il memorial “Mario Calzetti” de La Corva

BOCCE SPORTIVE – Presso la struttura boccistica sita nel quartiere di Porto Sant'Elpidio, la coppia del Fontespina ha preceduto i monturanesi Walter Tulli e Mauro Fabiani, terzo gradino del podio per i portacolori di casa, Mirko Rainelli e Ivan Cesetti

26 Ottobre 2021 - Ore 22:20 ...

di Tiziano Vesprini

PORTO SANT’ELPIDIO – Bel successo organizzativo e di partecipazione nel memorial Mario Calzetti organizzato dalla Bocciofila Corva, presieduta da Valeriano Santarelli.

Gara del calendario regionale della Federbocce Marche per coppie di tutte le categorie che ha visto la partecipazione di 99 formazioni, di cui 32 di categoria A, con un buon pubblico di appassionati che hanno gremito il bocciodromo nel rispetto della normativa anti Covid vigente.

Direzione di gara affidata a Giulio Leoni, arbitri della giornata finale Nicola Sciarroni e Antonio Rainelli della sezione arbitri della Fib Fermo-Ascoli.

A conquistare il trofeo-memorial “Mario Calzetti“, Manuel Macellari e Mattia Giampaoli della Bocciofila Fontespina di Civitanova Marche, che in finale hanno fatto valere la propria categoria superiore prevalendo su Walter Tulli e Mauro Fabiani, della Bocciofila Monte Urano. Terzo gradino del podio per le due formazioni sconfitte in semifinale: Valentino Camilletti e Pasquale Storti (Porto Potenza Picena), Mirko Rainelli e Ivan Cesetti portacolori di casa della Società Bocciofila Corva Porto Sant’Elpidio.

Gara che ha visto raggiungere il tabellone finale altre tre formazioni del Fermano, quali Massimiliano Di Battista e Luigi Ballini (Montegranaro), Virgilio Angelo Properzi e Giacomo Iena (Monte Urano), Roberto Seghetta e Mauro Petrini (San Michele Lido di Fermo).

Fotogallery