Covid, 105 nuovi casi di cui 22 nel Fermano: altri quattro ricoveri nelle Marche

IL BOLLETTINO del servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore testati 1364 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 7,7%. La provincia che ha registrato più contagi è Ancona (29), seguono: Pesaro-Urbino (24), Fermo (22), Macerata (14), Ascoli (11) e 5 arrivano da fuori regione. I sintomatici in tutta la regione sono 24.

27 Ottobre 2021 - Ore 16:55 ...

I nuovi casi nelle Marche sono 105, quattro i ricoveri in più, due i decessi, tra cui una civitanovese. E’ quanto emerge dal bollettino Covid del servizio Sanità della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 3100 tamponi: 1364 nel percorso nuove diagnosi e 1736 nel percorso guariti. L’indice di positività sale dunque al 7,7% (ieri era al 6,5%), sostanzialmente invariato il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, a 44,2.

La provincia che ha registrato più contagi è Ancona (29), seguono: Pesaro-Urbino (24), Fermo (22), Macerata (14), Ascoli (11) e 5 arrivano da fuori regione. I sintomatici in tutta la regione sono 24. Sul fronte ospedaliero si registrano tre ricoveri in più in terapia intensiva e uno in più in semi-intensiva. Ad oggi quindi i pazienti Covid nelle Marche sono 59: 17 in intensiva, 16 in semi-intensiva, 26 nei reparti non intensivi.

Infine, segnalate anche le morti di una 88enne di Civitanova che era ricoverata a Macerata e di una 93enne di Arcevia, ricoverata nella residenza Valdaso, entrambe con patologie pregresse.