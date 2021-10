Covid, 91 nuovi casi nelle Marche: deceduta una 85enne alla residenza Valdaso

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Sul fronte ospedaliero sono stabili i ricoveri in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri in semintensiva e tre ricoveri in più in reparti non intensivi.

28 Ottobre 2021 - Ore 17:10 ...

I nuovi casi nelle Marche sono 91, due i ricoveri in più e un decesso di una persona positiva al Covid, una 85enne di Montecosaro che era ricoverata alla Residenza Valdaso. E’ quanto emerge dal bollettino del servizio Sanità della Regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.639 tamponi: 1.172 nel percorso nuove diagnosi e 1.467 nel percorso guariti. L’indice di positività stabile al 7,8% (ieri era al 7,7%), sostanzialmente invariato anche il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, oggi a 43,7 (ieri a 44,2). La provincia che ha registrato più contagi è Macerata (28), seguono: Ancona (22), Fermo (16), Ascoli (14), Pesaro (10) e 1 arriva da fuori regione. I sintomatici in tutta la regione sono 19.

Sul fronte ospedaliero sono stabili i ricoveri in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri in semintensiva e tre ricoveri in più in reparti non intensivi. Ad oggi quindi i pazienti Covid nelle Marche sono 61: 17 in intensiva, 15 in semi-intensiva, 29 nei reparti non intensivi.