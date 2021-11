Covid, 157 nuovi casi nelle Marche. Positivo il 7,5% dei tamponi analizzati

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Tre i ricoveri in più rispetto a ieri, continua la crescita del tasso di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti arrivato a quota 64,40

Covid, 157 nuovi casi nelle Marche, tre ricoveri in più. E’ quanto comunica la Regione nel consueto bollettino del Servizio Sanità. Esaminati nelle ultime 24 ore 3.610 tamponi, di cui 2.089 nel percorso nuove diagnosi.

Continua la crescita del tasso di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti (ieri 61,80, oggi 64,40), l’indice di positività è al 7,5% (ieri 8,5%). Di questi 157 contagi, 45 sono nell’Anconetano, 40 nel Pesarese, 25 nel Maceratese e nell’Ascolano, 19 nel Fermano e tre fuori regione, 31 i sintomatici.

Sul fronte dei ricoveri rispetto a ieri se ne registrano tre in più nelle Marche. Invariati quelli in terapia intensiva (23), uno in più in semintensiva (23) e due in più in reparti non intensivi (42). In totale sono 88 i ricoverati nelle Marche. A questi si aggiungono 8 pazienti che si trovano nei pronto soccorso della regione (uno a Civitanova e due a Macerata).