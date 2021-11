Covid, 138 nuovi contagi e tre decessi: tra questi una 91enne di Porto San Giorgio e una 89enne di Servigliano

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità I nuovi contagi sono stati registrati: 15 nel Pesarese, 53 nell’Anconetano, 14 nel Maceratese, 29 nell’Ascolano, 20 nel Fermano e sette da fuori regione.

9 Novembre 2021 - Ore 16:16 ...

I nuovi casi sono 138, due ricoveri in meno nelle strutture ospedaliere e tre decessi di persone positive al Covid, una 91enne di Porto San Giorgio e una 89enne di Servigliano che erano ricoverate nella residenza Valdaso e un 70enne di Serra De Conti che si trovava a Pesaro, tutti con patologie pregresse.

E’ quanto emerge dal bollettino Covid del servizio Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.106 tamponi, 2.182 nel percorso nuove diagnosi e 1.924 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi scende dunque al 6,3% (ieri era al 9%), aumenta il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a quota 72,66 (ieri al 66,27, primo parametro da zona gialla, visto che l’allerta scatta a 50). I nuovi contagi sono stati registrati: 15 nel Pesarese, 53 nell’Anconetano, 14 nel Maceratese, 29 nell’Ascolano, 20 nel Fermano e sette da fuori regione. Il secondo parametro superato riguarda le occupazioni delle terapie intensive, che ormai sono ben oltre il 10%. Anche se oggi si registra un ricovero in meno in intensiva e uno in meno anche nei reparti non intensivi.

Ad oggi nelle Marche i pazienti Covid sono dunque 92: 23 in intensiva, 27 in semi-intensivi e 42 nei reparti non intensivi.