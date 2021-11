“Sconti e aperitivi d’autunno” anticipano la Fiera. De Luna: “Dal 14 al 21 novembre felice connubio tra commercio e food&beverage”

EVENTI - L'assessore De Luna: "L’iniziativa ‘Sconti e aperitivi d’autunno’ pone sullo stesso binario i due settori-traino della nostra economia: commercio e food & beverage. Seguiranno altre iniziative specifiche assieme ai rappresentanti della categoria con la volontà di portare avanti gli stessi obiettivi"

12 Novembre 2021

La Fiera d’autunno di domenica 21 novembre sarà anticipata da due iniziative messe in campo da Confcommercio Marche Centrali e dall’Assessorato al Commercio.

“Ci apprestiamo a vivere un grande evento dopo lo stop causato dal lockdown – spiega Maria Teresa Scriboni, referente dell’associazione di categoria – Due iniziative lo anticiperanno: dal 14 al 21 novembre gli esercizi aderenti offriranno sconti su prodotti in vendita e prezzi fissi sugli aperitivi. Un apposito manifesto sarà affisso sulle vetrine ed esposto nei locali durante il periodo indicato per permettere agli avventori di conoscere le offerte”.

Per l’assessore De Luna “la Confcommercio si è fatta promotrice di questa iniziativa che il Comune ha deciso volentieri di sposare: nella settimana che precede la Fiera si crea attesa e interesse anche in previsione della successiva settimana, quella del Black Friday. La nostra città ha visto da sempre un felice connubio tra le attività commerciali e le cosiddette realtà ‘food & beverage’ dimostrando di essere un punto di riferimento per il territorio. L’iniziativa ‘Sconti e aperitivi d’autunno’ pone sullo stesso binario i due settori-traino della nostra economia. Seguiranno altre iniziative specifiche assieme ai rappresentanti della categoria con la volontà di portare avanti gli stessi obiettivi”.