Covid, 326 nuovi contagi nelle Marche: cresce l’incidenza dei positivi

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Esaminati 2.624 nel percorso nuove diagnosi, nel Maceratese 62 contagi nelle ultime 24 ore. Aumenta anche il tasso cumulativo. Stabili i ricoveri rispetto a ieri, deceduti un 72enne di San Benedetto e una 89enne di Agugliano

17 Novembre 2021 - Ore 16:19 ...

I nuovi contagi sono 326 nelle Marche, ricoveri stabili rispetto a ieri, cresce il tasso di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti e l’incidenza giornaliera dei positivi. E’ quanto emerge dal bollettino odierno pubblicato dal servizio Sanità della Regione, secondo il quale erano positivi al Covid e avevano patologie pregresse un 72enne di San Benedetto e una 89enne di Agugliano deceduti nelle ultime 24 ore.

Tornando ai contagi, sono stati esaminati 5.262 tamponi: 2.624 nel percorso nuove diagnosi e 2.638 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi si attesta al 12,4% (ieri era al 8,5%), mentre il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti arriva a 108,50 (ieri era a 106,83). I nuovi casi sono stati registrati: 96 nell’Anconetano, 27 nel Pesarese, 51 nell’Ascolano, 62 nel Maceratese, 70 nel Fermano e 20 da fuori regione. I sintomatici in tutte le Marche sono 64.

Sul fronte ospedaliero si registra, invece, un saldo totale stabile rispetto a ieri (meno due ricoveri in terapia intensiva e in semi-intensiva, quattro in più nei reparti non intensivi), mentre le persone nei pronto soccorso che non vengono conteggiate nei ricoveri sono 6 (ieri erano 9). Ad oggi quindi i pazienti Covid nelle Marche sono 91: 47 nei reparti non intensivi, 22 in semi-intensiva e 22 in intensiva.