Nelle Marche 381 nuovi contagi, 62 sono bambini under 11 anni: tre decessi tra cui un 63enne di Porto San Giorgio e un 77enne di Francavilla d’Ete

IL BOLLETTINO del Servizio sanità - Il 10% dei tamponi svolti ieri è risultato positivo, il tasso di incidenza cumulativo è a 132. La provincia con più casi è Pesaro, seguita da Ancona. Altre tre persone sono morte

21 Novembre 2021 - Ore 16:21 ...

Sono 381 i nuovi contagi che si sono registrati nelle Marche dopo l’ultima giornata di tamponi (2.238 quelli del percorso nuove diagnosi e 6.200 quelli totali). Il 10,1% dei test sono risultati positivi.

Nel complesso, 106 i casi in provincia di Pesaro, 66 in quella di Ascoli, 50 a Macerata, 96 ad Ancona, 52 in provincia di Fermo, 11 sono i casi di fuori regione. C’è poi un ulteriore dato che viene fornito dal Servizio sanità e riguarda le fasce di età dei contagiati. Sono 62 i casi che riguardano bambini fino a 10 anni. Sei i bimbi contagiati che hanno tra 0 e due anni, 8 tra i 3 e i 5 anni, 48 tra i 6 e i 10 anni. A salire ci sono 16 casi tra i ragazzi tra 11 e 13 anni, 24 tra i 14 e i 18 anni e 17 tra i 19 e i 24 anni. Sono 109 i casi per chi ha tra i 25 e i 44 anni, 88 tra chi ha tra 45 e 59 anni, 31 nella fascia dai 60 ai 69 anni, 23 in quella tra 70 e 79 anni, 13 nella fascia tra gli 80 e gli 89 anni e 4 sono persone che hanno oltre 90 anni.

A fronte dei nuovi contagi, sale a 132,87 il tasso di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti.

Ricoveri in calo: due pazienti in meno negli ospedali delle Marche (87) e uno in meno in terapia intensiva (19 i ricoverati in questo tipo di reparti). Nove sono le persone nei pronto soccorso.

Tre i decessi: si tratta di un 63enne di Porto San Giorgio, che aveva pregresse patologie, di un 77enne di Francavilla d’Ete, con patologie pregresse, e di un 77enne di Osimo, pure lui con patologie precedenti.