Lipu Fermo: “Un secondo Jova Beach Party significa cancellare il lavoro di due anni a colpi di ruspa, in cambio di lustrini e megawatt”

LIPU : "Negli ultimi due anni si è entrati nel vivo della rivalorizzazione naturalistica e ambientale di una spiaggia che già allo stato attuale costituisce uno dei siti più ricchi della costa marchigiana"

24 Novembre 2021 - Ore 15:55 ...

“Bisogna ammetterlo, Il Jova Beach Party del 2019 ha veramente fatto qualcosa di unico: ha creato un precedente. Purtroppo però si tratta di un precedente deleterio e inopportuno, che ha sdoganato a livello generale la possibilità di realizzare iniziative di qualsiasi genere anche in ambienti che invece andrebbero tutelati e protetti. La conferma è arrivata in questi giorni: il Comune infatti ha accettato di organizzare una seconda edizione del JBP nel 2022. “. Sono le parole della Lipu Fermo che torna sull’annuncio di portare la nuova edizione del Jova Beach Party per due date consecutive sulla spiaggia di Casabianca di Fermo. Uno spazio che, dopo l’edizione 2019, era stato recuperato e adattato ad area naturalistica per la tutela del fratino.

“Sicuramente – scrive la Lipu fermana – un grande risultato per la macchina organizzativa del cantante, ma senza ombra di dubbio una dolorosa sconfitta per chi crede che ci siano spazi che l’uomo semplicemente non dovrebbe invadere, per rispetto di qualcosa che è più grande di lui. Uno di questi spazi è la spiaggia di Lido di Fermo, ormai nota per i progetti di tutela del Fratino che da tempo la riguardano e ciononostante indicata di nuovo per il Tour 2022. Proprio negli ultimi due anni in quella spiaggia è stato realizzato un progetto di restauro ecologico dell’ambiente dunale, – promosso dalla stessa Amministrazione Comunale di Fermo – che ha visto il lavoro sinergico di quattro associazioni ambientaliste, tre tecnici e decine di volontari. In questo senso è assolutamente vero – come ha detto l’assessore Ciarrocchi – che si è instaurata una positiva collaborazione tra l’amministrazione e le associazioni, solo che il frutto di quella collaborazione rischia di essere sradicato, di essere cancellato il prossimo agosto. Come già sottolineato in un nostro comunicato di qualche settimana fa, i tempi della Natura sono molto diversi da quelli umani e dopo due anni di progettazione e successive opere iniziamo a vedere proprio ora i risultati: le specie vegetali impiantate hanno attecchito e stanno crescendo, i fratini sono tornati numerosi dopo stagioni di sole visite sporadiche al sito. Insomma si è entrati nel vivo della rivalorizzazione naturalistica e ambientale di una spiaggia che già allo stato attuale costituisce uno dei siti più ricchi della costa marchigiana: in soli due anni, insieme alle altre associazioni, abbiamo gettato solide basi per la costituzione di una nuova area costiera protetta, cioè di un biotopo di cui la Regione Marche è largamente in difetto, motivo per cui è stata richiamata dalla UE ed ha a sua volta spronato i Comuni ad istituire aree costiere protette”.

Lipu che aggiunge: “E in questa prospettiva anche l’Amministrazione si è dichiarata d’accordo a prevedere in quell’area l’istituzione di un’Area Floristica Protetta ai sensi della L.R. n.52/74! Ma si sa… nemo propheta in patria! Evidentemente per la nostra Amministrazione è preferibile cancellare tutto questo a colpi di ruspa, in cambio di un bagno di lustrini e megawatt per la Città oggi, che armarsi di lungimiranza e continuare sul cammino naturalistico intrapreso. Per questi motivi la Delegazione LIPU di Fermo non può che riaffermare – così come chiarito dalla LIPU nazionale – l’assoluta contrarietà ed opposizione a questo evento, non senza porre una domanda: chi altro si sentirà autorizzato a fare qualcosa di simile? E dove? Quale sarà la prossima spiaggia devastata? E poi: quale messaggio viene dato alle giovani generazioni? Quello per cui il rock e i soldi sono più importanti della salvaguardia della natura? Con quale faccia, con quale spirito si andrà poi ad applaudire i ragazzi che sfileranno nelle vie cittadine per i Friday for future o magari a riceverli in Comune? La LIPU chiede quindi fermamente all’amministrazione comunale di abbandonare questa proposta estremamente negativa, e di rinunciare a due giorni di gloria nefasta per proseguire sul percorso della Natura, che guarda un po’ più lontano. Magari siamo ancora in tempo”.