Nelle Marche 361 i nuovi contagi, due pazienti in più ricoverati

IL BOLLETTINO del Servizio sanità - Positivo l'11% dei tamponi effettuati. 51 casi riguardano bambini under 11 anni

24 Novembre 2021 - Ore 16:44 ...

Sono 361 i nuovi contagi nelle Marche. Sono venuti a galla dai 1.687 tamponi del percorso nuove diagnosi (11% il tasso di positività). In totale sono stati 6.054 i tamponi effettuati nelle Marche. Dei nuovi casi 119 sono in provincia di Ancona, 63 nel Fermano, 60 nel Piceno, 54 a Pesaro e Urbino, 59 in provincia di Macerata, 6 sono i casi di fuori regione.

Dei 361 contagiati, 74 mostrano sintomi. Sono 51 i contagi tra bambini sotto gli 11 anni (4 hanno tra 0 e due anni), 47 invece i casi di ragazzi tra 11 e 18 anni. 86 i contagi tra 25 e 44 anni, 78 tra i 45 e i 59 anni, 37 tra 60 e 69 anni, 29 tra 70 e 79 anni, 14 tra 80 e 89 anni. Cinque i casi da 90 anni in su.

Sono due in più i ricoveri negli ospedali delle Marche (92) e una persona in più è in terapia intensiva (23). Nei pronto soccorso delle Marche ci sono 10 pazienti con il Covid.