Stelle Michelin, Marinangeli (Lega): “Dalla ristorazione sangiorgese un nuovo prezioso contributo al brand Marche”

25 Novembre 2021 - Ore 17:34

“Dalla ristorazione un nuovo prezioso contributo al brand Marche. L’ingresso nel novero delle stelle Michelin dei ristoranti sangiorgesi Retroscena e Arcade dimostra che, in ogni angolo della regione, i giovani sanno e vogliono fare tesoro della qualità frutto di impegno, creatività e spirito imprenditoriale che hanno sempre contraddistinto le Marche”.

Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Marco Marinangeli testimoniando non solo il plauso istituzionale, ma anche l’orgoglio sangiorgese per il brillante risultato ottenuto dagli chef Pierpaolo Ferracuti, Richard Abouzaki e Nikita Sergeev: le loro stelle Michelin sono le prima nella storia della cittadina rivierasca.

“Un risultato che valorizza l’intensa attività di valorizzazione e promozione della filiera agroalimentare del nostro vicepresidente e assessore regionale Mirco Carloni e della Commissione Attività Produttive di cui faccio parte – aggiunge Marinangeli – La sinergia tra le politiche di rilancio del settore e quelle imprenditoriali sono la chiave di un percorso che, nel giro di un solo anno di governo, ha già fatto registrare enormi passi avanti. Risultati stellari come quelli ottenuti per la prima volta dagli chef sangiorgesi sono strategici anche per l’appeal turistico della città e della costa fermana oltre che stimolo per continuare sulla strada della programmazione e delle strategie condivise per intercettare nuove risorse a sostegno del “made in” di tutte le Marche”