Giacobbi (Lega): con il Sottosegretario Molteni per una Fermo in sicurezza

FERMO - Il capogruppo della Lega Fermo incontra il sottosegretario all’Interno: concordata visita operativa sul territorio

26 Novembre 2021 - Ore 09:37 ...

Missione romana della Lega Fermo con il capogruppo in consiglio comunale Lorenzo Giacobbi che si è confrontato con il sottosegretario all’interno Nicola Molteni sul tema caldo della sicurezza a Fermo e provincia. Con loro il commissario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti, gli onorevoli Mauro Lucentini, Tullio Patassini e Luca Paolini ed il Consigliere Regionale Mirko Bilò Responsabile del Dipartimento Antimafia Marche.

“Con i miei colleghi consiglieri Gianluca Tulli e Luciano Romanella abbiamo incontrato nei giorni scorsi il Questore ed il Prefetto per la promozione della cultura della legalità, il contrasto della microcriminalità giovanile e per analizzare criticità e possibili soluzioni legate ad alcune zone più critiche del territorio. – riferisce Giacobbi che è anche membro del Dipartimento Antimafia della Lega – Ho rappresentato al nostro sottosegretario Molteni le criticità di Fermo ed abbiamo già concordato una prossima visita in città e negli altri capoluoghi delle Marche per affrontare con prefetti e questori le problematiche specifiche dei territori. Come gruppo consiliare abbiamo voluto quindi fare un ulteriore passo avanti, mettendo a disposizione la filiera di governo Lega per la piena collaborazione sulla sicurezza pubblica della città e del Fermano.”