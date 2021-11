Prestigioso riconoscimento dell’Ordine di Malta a Graziella Ciriaci

RICONOSCIMENTO - Nelle motivazioni, è stato ricordato come l’imprenditrice sia stata fra le più attive nel collaborare alla logistica in occasione della realizzazione dell’ospedale covid-19 di Civitanova Marche che, come noto, è stato realizzato dall’Ordine di Malta sotto la direzione di Guido Bertolaso.

L’Ordine di Malta ha conferito alla dott.ssa Graziella Ciriaci, nota imprenditrice fermana, la “croce” dell’Ordine Melitense, prestigioso riconoscimento riservato a chi particolarmente si è distinto negli aiuti alle attività di volontariato e di soccorso sociale promosse dall’Ordine.

La consegna è avvenuta nella cattedrale di Montalto Marche al termine della solenne celebrazione organizzata dall’Ordine per il 500° anniversario della nascita di Sisto V, ed è stata consegnata alla Ciriaci personalmente dal capo dell’Ordine di Malta, il Luogotenente di Gran Maestro fra’ Marco Luzzago.

