Tris di Massimo Viozzi nella quarta prova Cross Cup Csi

CICLOCROSS – L’alfiere della New Mario Pupilli di Grottazzolina porta a casa il terzo successo assoluto su quattro prove disputate del circuito ciclocampestre “ciessino”, che ha fatto tappa a Rubbianello. Bis del cingolano Alessandro Diletti dopo il trionfo nella scorsa prova di Grottazzolina. Nuovo successo anche per la grottese Cinzia Zacconi nella categoria femminile

1 Dicembre 2021 - Ore 00:27 ...

di Tiziano Vesprini

MONTERUBBIANO – Quarta tappa del circuito ciclocampestre Cross Cup Csi (Centro Sportivo Italiano) che è andato nuovamente in scena nell’area degli impianti sportivi della frazione Rubbianello, grazie all’organizzazione del locale Asd Aso Biker – Centro don Bosco presieduto da Luigino Ciarrocchi.

Manifestazione di ciclocross Csi anche questa agonisticamente molto appassionante, così come lo sono state le altre tre del circuito Cross Cup Csi: Fermo, Belmonte Piceno e Grottazzolina.

Al via una settantina di biker provenienti, oltre che da diverse marchigiane, anche dall’Abruzzo dal Molise. Anche in questa occasione due le gare che hanno caratterizzato l’assoluto ma rigido pomeriggio sportivo.

Nella prima competizione per le categorie “over”, dopo una primissima fase di studio, a prendere inesorabilmente il largo su tutti gli altri è stato Massimo Viozzi, portacolori della Asd New Mario Pupilli di Grottazzolina che sul traguardo finale ha preceduto Moreno Rapari (Hair Gallery Cycling Team Montegiorgio), la coppia pescarese Carlo Tudico e Guido Fattore (Pro Life Team) e David Gambella (Ven Mtb Team Porto Recanati). Per il grottese Viozzi è il terzo successo assoluto nelle quattro prove finora disputate della Cross Cup Csi.

Seconda gara che, fin dal primo passaggio sulla linea di arrivo, ha visto il dominio del maceratese Alessandro Diletti, portacolori dell’Avis Bike Club Cingoli, mentre grande lotta fino all’ultimo metro per gli altri due gradini del podio con Lucio Griccini del Gruppo Ciclistico Capodarco a spuntarla sul pescarese Rocco Valloscuro (Infinity Bike), quarta posizione per il giovane Denian Luku (HG Cycling Team Montegiorgio) davanti a Fabio Tarquini (Tormatic San Severino Marche). “Top woman” anche questa volta è stata la grottese Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli).

Classifiche di categoria

Elite Sport: Denian Luku (HG Cycling Team), Leonardo Buratti (Avis Bike Club Cingoli), Junior Sport: Giacomo Viozzi (New Mario Pupilli), Master1: Walter Funari (Xtreme Bike Team Montegiorgio), Andrea Tudico, Simone Riccobelli; Master2: Lucio Griccini (Gc Comunità di Capodarco), Fabio Tarquini, Adriano Pacifici; Master3: Gianluca Censi (Abitacolo Sport Club Rapagnano), Gino Mercuri, Andrea Pasquarella; Master4: Alessandro Diletti (AVIS Bike Club Cingoli), Rocco Valloscuro, Luca Piermarini; Master5: Massimo Viozzi (New Mario Pupilli Grottazzolina), Moreno Rapari, David Gambella; Master6: Carlo Tudico (Pro Life – No Doping), Guido Fattore (idem), Graziano Vesprini;

Master7: Adriano Conti (Polisportiva Belmontese), Giampiero Belletti, Luciano Pieranunzi; Master8: Adamo Re (Bike Racing Team Grottammare), Claudio Frollà, Glauco Bucci.

Classifiche provvisorie Cross Cup Csi dopo quattro delle dieci prove in programma con 9 delle 12 categorie di età previste guidate ampiamente da un unico atleta: Giacomo Viozzi (Junior Sport), Denian Luku (Elite Sport), Walter Funari (M1), Fabio Tarquini (M2), Gianluca Censi (M3), Alessandro Diletti (M4), Massimo Viozzi (M5), Adamo Re (M8), Cinzia Zacconi (W2); tre, invece, le graduatorie con più ciclisti a lottare per la prima posizione: Carlo Tudico e Graziano Vesprini (M6), Paolo Pirani e Giampiero Belletti (M7), Marika Passeri, Sara Grifi e Ana Maria Risika (W1).

Prossimo appuntamento. Cross Cup Csi che sabato pomeriggio prossimo, 4 dicembre, oltrepasserà i confini del Fermano per fare tappa a Grottammare dove presso l’area della Pista Ciclabile “Daniela Calise”, verranno messi in palio, oltre che ulteriori punti per la classifica generale, anche i titoli di campione regionale Marche di ciclocross Csi.

Organizzazione curata dal locale Apd Avis Le Grotte in collaborazione con l’Assessorato allo Sport comunale e con il Settore Ciclismo Csi Marche.

Fotogallery