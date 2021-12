Al via la nuova stagione di teatro per ragazzi di Montegiorgio: apertura con ‘La bella addormentata?’

MONTEGIORGIO - Marco Renzi,: “La convivenza con il virus è oramai un dato di fatto, sappiamo che ci accompagnerà ancora per diverso tempo, bisogna seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, proteggersi e rispettare le regole, al fine di regalarci una vita sociale che ci metta al riparo da danni ancora peggiori"

3 Dicembre 2021 - Ore 09:33 ...

Domenica 8 Dicembre, al Teatro “Domenico Alaleona” di Montegiorgio, spettacolo inaugurale della decima edizione di Domeniche a Teatro, la stagione di teatro per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Montegiorgio e da Proscenio Teatro Ragazzi, nell’ambito di TIR-TEATRI IN RETE che, con i suoi trentasei anni di attività, rappresenta il più longevo e grande circuito di teatro per l’infanzia e la gioventù nella parte sud della Regione Marche.

Un progetto che in questo momento assume un significato ancora più importante, in una fase dove la virtualità dilaga in ogni ambito della vita sociale, c’è bisogno dello spettacolo dal vivo, del confronto e dell’incontro con persone vere che ci raccontano storie.

Dice Michela Vita, Assessore alla Cultura: “La pandemia sta creando danni non solo dal punta di vista economico ma anche da quello sociale e a soffrirne maggiormente sono soprattutto i più piccoli, costretti ad una drastica riduzione della loro vita sociale, in questo quadro il teatro deve giocare il suo ruolo, con coraggio e determinazione ed è quello che Montegiorgio si appresta a fare”.

Ribadisce Marco Renzi, che del progetto cura la direzione artistica: “La convivenza con il virus è oramai un dato di fatto, sappiamo che ci accompagnerà ancora per diverso tempo, bisogna seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, proteggersi e rispettare le regole, al fine di regalarci una vita sociale che ci metta al riparo da danni ancora peggiori. Il teatro è un luogo protetto, dove si accede solo esibendo il green pass, dobbiamo viverlo, farci avvicinare i nostri giovani, con la consapevolezza di offrire occasioni importanti di crescita e di socialità.”

In scena la compagnia “Proscenio Teatro Ragazzi” con la sua ultima produzione: “La bella addormentata? ” uno spettacolo con attori, pupazzi animati e soprattutto tanta interazione con il pubblico. Un grande gioco che abbraccerà ogni cosa: palcoscenico e platea.

L’appuntamento è alle ore 17,15, al termine dello spettacolo, nel foyer del Teatro verrà allestito il tradizionale Albero di Natale e a farlo saranno tutti i bambini presenti, ai quali verranno fornite palline di vari colori che loro stessi provvederanno a sistemare. Accesso in sala a partire dalle ore 16,45, inizio spettacolo ore 17,15. Ingresso con green pass, esclusi bambini fino a 12 anni, mascherina obbligatoria. Il biglietto, dal prezzo unico di 5 euro, può essere acquistato lo stesso giorno di spettacolo presso il botteghino del Teatro “Alaleona” a partire dalle ore 16,45

on line sul sito www.ciaotickets.com oppure prenotato presso Proscenio Teatro dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30