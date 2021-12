Comuni italiani “Amici della famiglia”: Fermo premiata a Trento

FERMO - Collegato in video conferenza il Sindaco Paolo Calcinaro. A ritirare il riconoscimento in presenza il consigliere comunale Edoardo Candidori

3 Dicembre 2021 - Ore 15:37 ...

Ribalta per Fermo a Trento, premiata come centesima città aderente al network dei Comuni italiani “Amici della Famiglia”. Questa mattina la cerimonia di consegna del riconoscimento (foto) nelle mani del Consigliere Comunale Edoardo Candidori (foto), presente sul posto, mentre collegato da Fermo c’era il Sindaco Paolo Calcinaro (foto).

Primo cittadino che, nel ricordare la presenza a Trento del giovane consigliere fermano, ha espresso gratitudine per questo premio che attesta il lavoro e gli sforzi profusi in questi anni dall’Amministrazione Comunale a beneficio della famiglia, che è il segno vivo della comunità. “Impegno per la famiglia che si è concretizzato – ha sottolineato il Sindaco Calcinaro – con progettualità e opere per scuole, parchi pubblici, misure come i centri estivi gratuiti, i sostegni alle famiglie per la partecipazione dei figli ai centri estivi privati, le mense scolastiche con prodotti a km 0, le agevolazioni per le famiglie numerose, gli sgravi Tari per chi ha studenti fuori sede, come sta facendo ora Edoardo a Trento. Grazie di averci accolto in questo network, ne faremo tesoro e virtù, magari anche con le tante delibere che vi sono giunte da vari Comuni italiani, come il nostro, e che potranno essere un campionario di best practices virtuose da cui prendere ulteriormente esempio”.

Fermo ha preso parte alla tavola rotonda “Comuni a “misura di famiglia”. Percorsi di certificazione per il rafforzamento del welfare territoriale a sostegno delle famiglie”, alla Sala Convegni Consorzio di Comuni Trentini.

“E’ stato un onore poter partecipare a questa cerimonia – le parole a margine dell’iniziativa del Consigliere Comunale Edoardo Candidori – è stato veramente emozionante poter rappresentare in presenza, insieme al Sindaco collegato che ringrazio, Fermo come centesima città del network dei Comuni Amici della famiglia e ricevere questo attestato, che dimostra un impegno costante su tutti i fronti, che l’Amministrazione Comunale ha verso la famiglia con atti e azioni mirate. Azioni che tengono conto del ruolo assolutamente importante del nucleo familiare come perno della società e per questo va sostenuto. Ringrazio il lavoro portato avanti dall’Assessore Mirco Giampieri e la collaborazione con Lorenzo Diomedi, coordinatore provinciale dell’associazione delle famiglie numerose”.

La premiazione si è svolta nell’ambito della decima edizione del “Festival della Famiglia – Le misure della sostenibilità sociale, economica e demografica nel post Covid19”, organizzato dall’Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità della Provincia autonoma di Trento con il patrocinio del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Un riconoscimento che se da un lato ci riconosce quanto fatto fino ad ora, dall’altro è lo sprone ad andare avanti sempre con progettualità ad hoc, in un lavoro costante e continuo che viene condotto quotidianamente dagli uffici dei Servizi Sociali che ringrazio – ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri – siamo felici di aver aderito a questo network dei Comuni Amici delle Famiglie (ANFN), nato anni fa in Trentino Alto Adige e che a poco a poco si sta estendendo in tutta la penisola coinvolgendo ormai molti Comuni, che in provincia di Fermo rappresenta oltre 550 famiglie e quasi 2.500 in tutte le Marche”.