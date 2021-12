Al Montani prima edizione della ‘Settimana della Scienza e della Tecnica’, c’è anche il ‘padre’ del microprocessore 4004 alla Intel

L’Istituto Tecnico Tecnologico ‘Montani’, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche organizza, dal 7 all’11 dicembre 2021, la prima edizione della “Settimana della Scienza e della Tecnica al Montani”.

“Il progetto d’istituto prevede, in questa prima edizione – spiega la dirigente scolastica Stefania Scatasta – degli incontri online con scienziati e docenti universitari durante le lezioni curricolari, a partire da giovedì 9 dicembre. Il seminario inaugurale si terrà martedì 7 dicembre, alle ore 18 ed avrà come ospite d’eccezione, in collegamento dalla California, il dottor Federico Faggin che compie, in questi giorni, 80 anni. Faggin ha inventato, esattamente 50 anni fa, il primo microprocessore alla Intel, il 4004. Successivamente ha realizzato l’8008 e l’8080, predecessore dell’8086, padre dei moderni microprocessori. Ha fondato nella Silicon Valley diverse aziende, tra cui la Zylog, dove ha progettato e realizzato lo Z80 (uno dei microprocessori più conosciuti ed utilizzati al mondo) e la Synaptics, dove ha progettato il primo esemplare di Touchpad e di Touchscreen. Tutte le tecnologie elettroniche moderne si basano sulle sue scoperte ed oggi abbiamo la possibilità di incontrarlo per discutere con lui di due temi attuali che sono Intelligenza Artificiale e Quantum Technology”.

Oltre al dottor Federico Faggin saranno presenti i professori Marco Baldi, Domenico Ursino ed Adriano Mancini dell’Università Politecnica delle Marche, la professoressa Alessandra Papetti del Laboratorio FermoTech e, in collegamento da Boston, la professoressa Clara Santato del Polytechnique of Montréal. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza. E’ sufficiente accedere al sito www.istitutomontani.edu.it martedì 7 dicembre alle ore 18, con il seminario inaugurale. Con la stessa modalità si potrà accedere agli incontri che si terranno durante le lezioni curriculari, secondo il calendario che prevede per giovedì 9 dicembre dalle 12,30 alle 13,25 l’intervento della professoressa Clara Santato, Polytechnique of Montréal, venerdì 10 dicembre dalle 9 alle 10 il professor Marco Baldi, docente Unipm, e dalle 10 alle 11 il professor Adriano Mancini, docente Univpm, sabato 11 dicembre dalle 10 alle 11 il professor Eugenio Coccia Rettore del Gssi (Gran Sasso Science Institute) e dalle 11 alle 12 il professor Norberto Patrignani, docente di Computer Ethics.