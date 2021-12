La fermana Hu tra i big di Sanremo 2022

FERMO - La 28enne originaria di Fermo, al secolo Federica Ferracuti, è nella lista dei big della celebre kermesse musicale

C’è anche lei, Hu, al secolo Federica Ferracuti, tra i big dell’edizione 2022 del festival di Sanremo (dall’1 al 5 febbraio su Rai 1). La 28enne fermana, dunque entra ufficialmente a far parte dell’Olimpo dei cantanti della celebre e storica kermesse musicale.

Il suo nome infatti figura nella lista annunciata da Amadeus ieri sera al Tg1. Ferracuti, in arte, appunto, Hu, è una cantante ma anche producer e polistrumentista. Inizia presto, a 12 anni, con la musica. E da quel momento non si è più fermata. Impara a suonare la chitarra, il pianoforte, il basso e il violoncello per poi approdare alla musica elettronica. Hu è già stata a Sanremo ma con le selezioni di Sanremo Giovani 2020 con la sua ‘Occhi Niagara’. Ed ora ci torna da big, in gara insieme al rapper Highsnob. La stessa Hu ha commentato sul suo profilo Facebook la bella notizia con un “Sorrido. Prepara la valigia @mikeisaprettyboy (ovvero proprio Highsnob, ndr). #Sanremo2022”. Inutile dirlo: tutti a tifare per lei, almeno nel Fermano e nelle Marche.