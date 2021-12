Schianto sulla Statale, due feriti ( Le Foto )

PORTO SANT'ELPIDIO - L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 all'incrocio con via Elpidiense. Due persone soccorse. Poche ore prima incidente in via Marche a Porto San Giorgio

5 Dicembre 2021 - Ore 11:10 ...

Schianto questa mattina poco prima dell’alba lungo la statale Adriatica, a Porto Sant’Elpidio. All’altezza dell’incrocio con via Elpidiense, infatti, un furgone e una Fiat Panda sono entrate in collisione. E a seguito dell’impatto un uomo, che era al volante del furgone, e una ragazza nella Panda, hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria. Sul posto, infatti, sono arrivati i sanitari della Croce verde Porto Sant’Elpidio.

Con loro anche i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Fermo a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per poi lasciare spazio al soccorso stradale EuroSos che ha rimosso i veicoli incidentati dalla carreggiata e ripulito la sede stradale cosparsa di frammenti di carrozzeria. A quel punto sulla ss16 la circolazione stradale è tornata alla normalità. Poche ore prima altro incidente, ma a Porto San Giorgio, in via Marche.