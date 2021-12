Covid, l’appello di Acquaroli per Natale: “Mascherine all’aperto se si è in gruppo” (Video)

COVID - Il presidente della Regione Marche - alla presentazione della candidatura di Ascoli capitale della cultura 2024 - non esclude che l'obbligo dell'uso del dispositivo diventi oggetto di un'apposita ordinanza: «La decisione è in corso di valutazione»

6 Dicembre 2021 - Ore 12:21 ...

«Mascherine anche all’aperto se si è gruppo, per la nostra sicurezza e per quella degli altri». Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ad Ascoli per la presentazione alla cittadinanza della candidatura a città della cultura 2024.

Ecco le sue parole: «In queste ultime settimane il contagio da Covid nelle Marche, come in tutta Italia, è tornato a salire e si sta si sta registrando un incremento delle occupazioni dei reparti, nell’area medica ed anche nella terapia intensiva.Nella video intervista rilasciata a Cronache Picene, prima della manifestazione che si è svolta al teatro Filarmonici del capoluogo piceno, il presidente Acquaroli ha affermato che proprio in questi giorni, che precedono le festività natalizie, è in corso di valutazione la decisione di emettere un’ordinanza che obblighi l’uso dei dispositivi di sicurezza anche all’aperto.

Dobbiamo fare massima attenzione, rispettando le regole, che ormai sappiamo tutti, di un comportamento civile e responsabile. La mascherina, il distanziamento, l’igiene frequente delle mani. Soprattutto sotto le festività natalizie, in modo da ridurre il contagio e abbassare numero dei ricoverati ».

C’è la possibilità che adotterete, come Regione e per Natale, l’obbligo delle mascherine all’aperto?

«La decisione è in corso di valutazione con i nostri tecnici. Forse, in questa settimana sarà fatta la scelta. Ma al di là delle ordinanze è sempre raccomandabile indossare il dispositivo di protezione, anche all’aperto, nelle occasioni di gruppo o dove si creano assembramenti».

m.n.g.