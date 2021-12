Pd, Piermartiri pronto a guidare la segreteria provinciale. Alessandrini: “Lo accompagneremo nel rinnovamento”

DEM - Il segretario provinciale uscente, Alessandrini: "Termino il mio mandato da segretario provinciale e ci apprestiamo ad affidare l'incarico al giovane Luca Piermartiri. Una candidatura unitaria. Lo accompagneremo sicuramente in questo percorso di rinnovamento"

8 Dicembre 2021 - Ore 11:43 ...

La segreteria provinciale del Pd pronta al passaggio del testimone da Fabiano Alessandrini a Luca Piermartiri, ex assessore dell’amministrazione Franchellucci, a Porto Sant’Elpidio. La commissione provinciale per il congresso della federazione di Fermo ha convocato l’assemblea provinciale dei dem, eletta dai Congressi di Circolo che si sono svolti nel corso del mese di novembre e dicembre, per giovedì sera alle ore 21 presso la sede della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, in via del Palo, 10, 63018 Porto Sant’Elpidio. “Termino il mio mandato da segretario provinciale – le dichiarazioni di Alessandrini – e ci apprestiamo ad affidare l’incarico al giovane Luca Piermartiri. Una candidatura unitaria. Lo accompagneremo sicuramente in questo percorso di rinnovamento”.

All’ordine del giorno, alle 21, l’insediamento della Presidenza. Poi, a seguire, comunicazioni della Commissione provinciale per il Congresso, la proclamazione del Segretario provinciale, la relazione del Segretario provinciale uscente Fabiano Alessandrini, quella del Segretario provinciale eletto. Ci sarà spazio anche per il dibattito e gli interventi dei delegati per poi passare, intorno alle 23, alle conclusioni e alla chiusura dei lavori.

L’Assemblea provinciale è composta, oltre che dal Segretario, da membri elettivi e da membri di diritto (se non eletti, fanno parte di diritto con il solo diritto di parola: il Tesoriere, i Parlamentari eletti nella Circoscrizione delle Marche, i Consiglieri regionali residenti nella provincia, il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali iscritti al Partito Democratico, i componenti le assemblee nazionale e regionale del Partito Democratico che siano residenti nella provincia).

“Data l’importanza dell’Assemblea, confidiamo nella puntualità e presenza di tutti”, la chiosa della presidente della commissione, Romina Fentini.