“Parliamone insieme”, la campagna informativa sul Covid di Regione e Asur fa tappa anche a Fermo

FERMO - I camper stazioneranno nelle piazze dei capoluoghi nel weekend: sabato 11 ad Ancona in Piazza Roma, Macerata al Teatro Lauro Rossi, e a Fermo in Piazza del Popolo, dalle 9 alle 13

“Parliamone insieme”, la campagna informativa Covid19 di Regione e Asur parte dai capoluoghi di provincia. E sabato prossimo tappa anche a Fermo, in piazza del Popolo.

Sabato 11 e domenica 12, infatti, nei capoluoghi di provincia equipe di medici ed esperti a disposizione dei cittadini per informazioni sulla campagna vaccinale e sull’andamento della pandemia. Il punto informativo si sposta anche sul web.

“Medici esperti e anche un volto noto della tv saranno sui territori i testimonial della campagna ‘Parliamone insieme’, organizzata dalla Regione Marche in collaborazione con l’Asur, che punta a chiarire ogni dubbio sulla vaccinazione anti-covid e – spiegano dalla Regione – sull’andamento della pandemia fornendo informazioni chiare e puntuali ai cittadini. I camper stazioneranno nelle piazze dei capoluoghi nel weekend: sabato 11 ad Ancona in Piazza Roma, Macerata al Teatro Lauro Rossi, Fermo in Piazza del Popolo, dalle 9 alle 13; domenica 12 sarà la volta di Ascoli in via D’Ancaria e Pesaro in Piazzale Colle Lucio dalle 9 alle 13, nel pomeriggio dalle 15 alle 18 in Piazza della Repubblica ad Urbino”.

“Abbiamo voluto fortemente avviare questa campagna informativa per i cittadini marchigiani – ha affermato il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli – la nostra convinzione è che su temi delicati e importanti come la vaccinazione e la pandemia si debba instaurare tra le istituzioni, la sanità e i cittadini un dialogo e un confronto più chiaro e trasparente possibile, creare un rapporto tra i cittadini e gli esperti in grado di dare risposte scientifiche basate sui dati, sulle evidenze finora in nostro possesso, dando sostegno a chi ha dubbi e perplessità non solo sulla vaccinazione ma in generale sull’andamento della pandemia. Iniziamo questo fine settimana con i capoluoghi di provincia e in base alla risposta che avremo da parte dei cittadini programmeremo le eventuali prossime tappe. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e hanno aderito a questa importante iniziativa nella quale crediamo molto. Invito tutti coloro che hanno dubbi, perplessità o incertezze a rivolgersi ai nostri esperti sia nei punti informativi nelle piazze che con le modalità telematiche”.

Saranno il dottor Gabriele Frausini, direttore Dipartimento medico di Marche Nord a Pesaro, Piero Benedetti che è stato direttore della Medicina di Cagli a Urbino, Giorgio Scalise, ex direttore della cattedra di Malattie Infettive all’Università Politecnica delle Marche insieme al dottor Floriano Bonifazi, già direttore Uoc Allergologia Ospedali Riuniti ad Ancona, Riccardo Centurioni, già direttore Uoc Medicina/Ematologia Ospedale Civitanova, Alessandro Chiodera, direttore di Malattie Infettive Ospedale a Macerata e Massimo Catarini, già direttore Uoc Medicina Ospedale a Macerata, Paolo Padovani, già direttore Uoc Malattie Infettive a Fermo. Sorpresa ad Ascoli dove ad affiancare i medici sarà il conduttore televisivo Massimiliano Ossini.

A bordo, sui camper che saranno utilizzati per l’occasione, insieme ai testimonial, medici e infermieri. E’ stato creato anche un punto informativo sul sito istituzionale della Regione: digitando infatti www.regione.marche.it/parliamoneinsieme si potrà trovare risposta alle domande più frequenti e confrontarsi con medici ed esperti dell’Asur. L’Azienda sanitaria regionale già mette a disposizione molti strumenti di informazione e per la prenotazione del vaccino: il numero verde 800.936677 attivo ogni giorno dalle 8 alle 20, le pagine istituzionali sul sito della Regione che consentono di scaricare la modulistica vaccinale, riportano gli orari degli Hub e le tappe dei camper vaccinali, informazioni relative al Green Pass e le News di Area Vasta per eventuali comunicazioni specifiche o cambi orari. E’ stata inoltre attivata una mail dedicata parliamoneinsieme@sanita.marche.it a cui tutti i cittadini potranno indirizzare i loro quesiti e trovare prontamente risposta ai loro dubbi o i chiarimenti necessari. Su www.asur.marche.it/web/portal/informa-covid si trovano link a siti ministeriali e della Regione, informazioni su supporto psicologico e brochure sulla vaccinazione in gravidanza. E poi la pagina Facebook e gli URP che restano a disposizione dei cittadini su tutti i loro canali di comunicazione.