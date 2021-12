Passaggio del testimone alla guida di Cronache Fermane: Giorgio Fedeli è il nuovo direttore responsabile

CAMBIO - Il direttore responsabile del quotidiano online più letto della provincia di Fermo è ora Giorgio Fedeli che subentra al direttore uscente Paolo Paoletti. Una scommessa, quella di raccontare il territorio che, con il passare degli anni, si è rivelata vincente quanto impegnativa

10 Dicembre 2021 - Ore 16:19 ...

Dal 9 giugno 2016 la testata giornalistica Cronache Fermane è online per raccontare quanto accade nella provincia di Fermo, un punto di riferimento per tantissimi utenti, molti più di quanti siano i residenti. Lo scorso anno Google ha rilevato più di 2 milioni di utenti che hanno consultato oltre 20 milioni di pagine. Eppure la provincia, la più piccola delle Marche, conta appena 180.000 abitanti.

Un grande lavoro in questo primo lustro di vita del giornale guidato dai tre soci della società editrice, Cf Comunicazione Srls: tutti iscritti all’Ordine dei giornalisti delle Marche ma con una distinzione di ruoli che prevedeva, sin dalla nascita del progetto, una staffetta nella direzione responsabile della testata. Così, il 24 novembre scorso, Giorgio Fedeli ha preso le redini del quotidiano online più letto della provincia, sostituendo Paolo Paoletti.

Resta in capo a Nunzia Eleuteri l’amministrazione della società: “Non posso che ringraziare entrambi i miei soci per l’impegno profuso, per la dedizione, la professionalità – dichiara – ringrazio con loro anche tutti i nostri collaboratori, tra i più preparati e stimati del territorio. Continuiamo insieme a percorrere questa difficilissima strada nonostante la crisi del settore. Da giugno scorso abbiamo rilevato anche la testata di Cronache Picene cercando di dare continuità ad un progetto editoriale più ampio che ci vede in network con Cronache Ancona e Cronache Maceratesi (giornale online più letto in assoluto della regione). Con la titolarità anche di Radio Fermo Uno, emittente locale tra le più longeve d’Italia, il nostro impegno resta quello di fornire il più utile servizio di informazione ad un territorio sempre più ampio. Prospettiva che diventerà presto realtà grazie alle frequenze digitali terrestri che trasformeranno la radio da locale a regionale. Avere persone fidate con cui continuare questo viaggio mi rasserena. Un grande in bocca al lupo a Giorgio Fedeli per il suo nuovo incarico e ancora grazie a Paolo Paoletti per la responsabilità che ha assunto finora”.

“La direzione di Giorgio Fedeli sarà senza dubbio un’ulteriore importante occasione di crescita per Cronache Fermane – sottolinea il direttore uscente, Paolo Paoletti – un giornale al plurale che vede nella ricchezza della sua redazione il vero grande punto forza. In questi anni la testata è diventata sempre più autorevole, punto di riferimento per gli utenti che possono contare su un’informazione seria, affidabile ed etica. Un aspetto quest’ultimo a cui teniamo particolarmente. Prima ancora dello scoop a tutti i costi e dei click facili, c’è il rispetto per l’individuo e la persona, chiunque essa sia. Un grazie speciale va ai nostri lettori che, con le giuste critiche e consigli, ci aiutano quotidianamente a riaffermare quella stima e autorevolezza della testata. Un buon lavoro al nuovo direttore Giorgio Fedeli e all’amministratore unico Nunzia Eleuteri che è anche presidente di Radio Fm1″.

“Un incarico, quello di direttore responsabile di Cronache Fermane, che assumo sicuramente con gioia ma anche con la consapevolezza di chi raccoglie un’eredità importante – commenta il nuovo direttore, Giorgio Fedeli – Il solco è tracciato, è ben definito, la linea è chiara. E di questo non posso che ringraziare chi mi ha preceduto e i nostri collaboratori. La forza della redazione di Cronache Fermane è la pluralità, fatta di validissimi colleghi che ogni giorno si spendono per offrire il miglior servizio possibile ai lettori, al territorio, ai cittadini. Sono colleghi, ma prima ancora sono amici, tutti mossi dalla dedizione per questo che è un lavoro ma in primis una passione. Un supporto fondamentale su cui sono certo potrò continuare a far leva nel tentativo di offrire un servizio attento e puntuale, dietro le cui quinte ci sono confronti costanti, a volte anche accesi, ma sempre rispettosi e costruttivi. Quasi pleonastico ricordare la quotidiana collaborazione con l’amministratore unico Nunzia Eleuteri che stimo e ringrazio. Raccolgo, dunque, il testimone di Paolo Paoletti, con entusiasmo sì, ma allo stesso tempo con la consapevolezza di non poter abbassare l’asticella (anzi, magari, tutti insieme proveremo ad alzarla ulteriormente), con un carico di responsabilità che sarà sicuramente reso più leggero dalla squadra. E che squadra, con Cronache Fermane, Cronache Picene e Radio Fm1 e sempre più viva nel network dell’informazione insieme a Cronache Maceratesi e Cronache Ancona”.