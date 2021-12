Covid, 649 nuovi casi nelle Marche. Tasso cumulativo, in una settimana più 36%

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Esaminati 4.490 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 14,5%. Nel Maceratese sono 107 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore

19 Dicembre 2021 - Ore 11:05 ...

Covid, sono 649 i nuovi contagi nelle Marche nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio epidemiologico regionale, dopo l’esame di 7.599 tamponi: 4.490 nel percorso nuove diagnosi e 3.109 nel percorso guariti.

L’incidenza dei positivi è dunque al 14,5%(ieri al 15,5%), continua a salire il tasso cumulativo di nuovi contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a 280,13 (ieri era a 276). La settimana passata era a quota 205 su 100mila, si registra quindi un incremento del 36%. La provincia che ha fatto registrare più casi è Ancona (199), seguono: Pesaro-Urbino (161), Macerata (107), Fermo (92), Ascoli (67), 24 da fuori regione.

E’ il Pesarese la zona con il maggior incremento negli ultimi tre giorni. I sintomatici sono 151. Di questi, 141 sono tra under 18, 38 tra 19 e 24 anni, 169 nella fascia d’età 25-44 anni, 154 tra 45 e 59 anni, 147 tra over 60. Per quanto riguarda i ricoveri la percentuale di non vaccinati in terapia intensiva è all’78%, contro il 81% di ieri.