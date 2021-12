Open day e nuove iniziative all’Itt Montani. La dirigente Scatasta: “Segnali di graduale ritorno alla normalità” ( Videointervista )

FERMO - Ospiti ieri mattina a Radio FM1 Stefania Scatasta, dirigente dell’Itt di Fermo, e Daniele Postacchini, professore e referente dell’orientamento dell’istituto. "Da pochissimi giorni, nel biennio, è stato introdotto lo studio della filosofia - annuncia la dirigente - e come da tradizione, torna l'appuntamento con il 'tombolone scientifico'. Si svolgerà il 28 dicembre dalle 15 alle 19"

Open day, nuove iniziative e progetti innovativi. Questi sono stati i temi affrontati ieri mattina ai microfoni di Radio FM1 da Stefania Scatasta, dirigente dell’Itt di Fermo, e Daniele Postacchini, professore e referente dell’orientamento dell’Istituto.

“Il bilancio di questi primi mesi dell’anno scolastico 2021/22 è positivo in quanto i ragazzi hanno avuto la possibilità di tornare in presenza – afferma Scatasta – Seppur abbiamo riscontrato delle difficoltà connesse con l’emergenza, possiamo ritenerci soddisfatti”. Se infatti nell’anno precedente si è verificata una discontinuità negli orari scolastici, nella programmazione e nella frequenza in presenza, a partire da settembre la situazione è migliorata. Considerato ciò si è ritenuto opportuno concedere la facoltà di visitare il plesso ed i suoi laboratori. “Infatti se nei sabati del 15 e del 22 gennaio sono previsti gli incontri online (piattaforma Meet) dedicati ad un’offerta formativa generica – ricorda Postacchini – le domeniche 16 e 23 gennaio, previa prenotazione al sito https://www.istitutomontani.edu.it/nuovo/it/, si potrà accedere all’Istituto. Tutti gli appuntamenti vanno dalle 15 alle 19”. L’offerta formativa del Montani è molto ampia, consta di 6 indirizzi e 13 articolazioni “Queste abbracciano un po’ tutto il tessuto industriale della zona – chiosa – comprendono elettronica, chimica, informatica e meccanica. Poi ci sono dei settori come trasporti e logistica, novità del 2012. Si suddividono in conduzione mezzo navale e conduzione mezzo aereo. In collaborazione con l’Aeroclub di Montegiorgio stiamo anche costruendo un aereo ultraleggero”. Il Montani, dunque, è in continuo aggiornamento e lo dimostra anche l’inserimento dello studio della filosofia nel biennio, una scelta volta ad ampliare il bagaglio formativo degli studenti. “Sin dal 1854 i capisaldi dell’Itt sono innovazione e ricerca, per questo cerchiamo delle modalità didattiche sempre più aggiornate – sottolinea la dirigente – in questo senso la ricerca che abbiamo impiegato riguarda l’ambito filosofico con l’intenzione di incrementare il metodo ipotetico-deduttiv

o”.

Altra iniziativa di rilievo è ‘La settimana della scienza e della tecnica’. “È stata introdotta quest’anno e l’intenzione è di fissare altre edizioni – rilancia Postacchini – l’idea era di affrontare temi legati alla tecnica e alla scienza ma connesse con le discipline umanistiche. Tanti gli ospiti, tra cui Federico Faggin, fisico illustre, che ha incentrato il suo intervento proprio sulla filosofia”.

Immancabile è l’appuntamento con il ‘Tombolone scientifico’, ormai giunto alla 15esima edizione. “L’appuntamento è programmato per il 28 dicembre – avvisano – si svolgerà dalle 15 alle 19 ed è possibile partecipare online ma gli studenti saranno nei laboratori della scuola. Una versione ibrida dunque, a differenza dello scorso anno tenutosi online”. Anche per questa iniziativa le iscrizioni potranno essere effettuate online sul sito dell’Itt.

