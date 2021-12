Covid, i contagi continuano a salire: sono 871 nelle ultime 24 ore

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Esaminati 7.136 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 12,2%. Il tasso cumulativo ogni 100mila abitanti è a quota 315,03

23 Dicembre 2021 - Ore 11:20 ...

Non si arresta la corsa dei contagi nelle Marche: nuovo record con 871 nuovi casi. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio epidemiologico regionale, nelle ultime 24 ore sono stati testati 10.313 tamponi: 7.136 nel percorso nuove diagnosi e 3.177 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi è al 12,2% (ieri era al 13,3%), mentre continua a crescere il numero di nuovi casi ogni 100mila abitanti, arrivato a 315,03 (ieri era a 307).

La provincia che ha fatto registrare più contagi è Ancona (286), seguono: Pesaro-Urbino (162), Fermo (153), Macerata (138), Ascoli (88) e 44 da fuori regione. Tra under 18 sono 144, 86 nella classe 19-24 anni, 266 nella classe 25-44 anni, 186 tra 45 e 59 anni, 169 tra tra over 60. I sintomatici in tutta la regione sono 201. Nelle terapie intensive il 72% dei ricoverati non è vaccinato, il 55% nell’area medica.

Per quanto riguarda i dati sulla vaccinazione nella fascia d’età compresa fra i 5 e gli 11 anni, su una platea di 92mila circa, sono 1.950 quelli che hanno ricevuto il siero, come si evince dalla tabella in basso.

(Servizio in aggiornamento)