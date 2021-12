Contagi, nuovo record nelle Marche: sono 1.814 nelle ultime 24 ore. Sette decessi

Continuano a crescere i contagi giornalieri nelle Marche: nelle ultime 24 ore ne sono stati riscontrati 1.814, nuovo record. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio epidemiologico regionale, sono stati testati in tutto 15.916 tamponi: 11.169 nel percorso nuove diagnosi e 4.747 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi è al 16,2% (ieri era al 18,6%), il tasso cumulativo ogni 100mila abitanti arriva a quota 486,61 (ieri era a 423). La provincia che ha fatto registrare più contagi nelle ultime 24 ore è Ancona (463), seguono: Macerata (317), Fermo (307), Ascoli (280), Pesaro-Urbino (275) e 172 da fuori regione.

La fascia di età più colpita è quella 25-44 anni con 628 casi, seguita da quella 45-59 con 369 casi. Sono 330 i casi tra i ragazzi da zero a 18 anni, di cui 123 nella fascia di età 6-10 anni (gli scolari delle elementari), 211 tra 19-24enni, 276 tra over 60. Sono 327 i sintomatici, 614 i contatti domestici, 405 i contatti stretti di casi positivi, 419 i casi in fase di approfondimento epidemiologico, 24 nelle caselle positivi in ambiente di vita socialità, nessuno in setting scolastico/formativo, 12 nei contatti in setting lavorativo, uno nei contatti in setting assistenziale, uno negli screening sanitari e undici nei casi extra regione. Nelle terapie intensive il 74% dei ricoverati non è vaccinato, il 58% nell’area medica.

Sette i morti. Nei reparti ospedalieri rispetto a ieri stabili a quota 43 i ricoveri in terapia intensiva, tre in più in semintensiva e quattro in meno in reparti non intensiva (160) per un totale di 260, diciotto i dimessi. La percentuale dell’occupazione di posti letto nelle terapie intensiva è quindi stabile al 17,6% (il limite per la zona arancione è del 20%). In Area medica, quindi, ora sono 217 in tutto i ricoverati con il 22,14% dei posti letto occupati (in questo caso il limite per la zona arancione è del 30%). Nei pronto soccorso sono 38 le persone ricoverate, nove in provincia di Macerata (4 nel capoluogo, 3 a Civitanova, 2 a Camerino). Per quanto riguarda le persone positive che sono morte, si tratta di un uomo di 75 anni di Ascoli, di un 77enne di Senigallia, di una donna di 93 anni e di una di 105 di Pesaro, di una 71enne di Monte San Vito, di una 74enne di Vallefoglia e di un 85enne di Belvedere Ostrense. Secondo il Bollettino del Servizio sanità avevano tutti delle patologie pregresse.