Covid, 519 nuovi positivi nelle Marche: tre su quattro sono under 60

IL BOLLETTINO – Nelle ultime 24 ore testati 3.443 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 15%. Continua a salire il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a 635

3 Gennaio 2022 - Ore 10:45

Sono 519 i nuovi casi di Covid nelle Marche. E’ quanto fa sapere l’Osservatorio epidemiologico delle Marche. Il basso numero di contagi rispetto ai giorni scorsi risente ancora del minor numero di tamponi processato durante le feste. Nelle ultime 24 ore, infatti, ne sono stati testati 4.498: 3.443 nel percorso nuove diagnosi e 1.055 nel percorso guariti.

L’incidenza dei positivi scende dunque al 15%, mentre continua a salire il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a 635. La provincia che ha fatto registrare più contagi è Ancona (206), seguono: Pesaro-Urbino (160), Macerata (115), Ascoli (11), Fermo (5), 22 da fuori regione. Di questi, 96 sono tra under 18, 48 tra 19-24 anni, 143 tra 25-44 anni, 117 tra 45-59 anni, 45 tra 60-69 anni, 70 tra over 70. I sintomatici in tutta la regione sono 119.

(servizio in aggiornamento)