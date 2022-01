Videx, si riparte: nel fine settimana la trasferta di Garlasco

SERIE A3 - La visita alla compagine lombarda quale tappa d'esordio del cammino riconducibile al nuovo anno solare. Domenica alle 18 il primo turno del girone di ritorno, con presentazione della sfida affidata all'assistant coach Mattia Minnoni

7 Gennaio 2022 - Ore 15:01 ...

GROTTAZZOLINA – Riparte dalla Lombardia il campionato della Videx.

Un calendario stravolto a ridosso delle feste mette Vecchi e compagni al cospetto della nona forza del Girone Bianco a distanza di tre settimane dall’ultima gara ufficiale.

Nessuno stop invece per la Volley 2001 Garlasco che nel giorno di Santo Stefano ha collezionato il secondo successo consecutivo, in esterna ai danni di Brugherio, archiviando il 2021 in ascesa dopo un novembre nero dal punto di vista dei risultati: “Affronteremo una squadra molto fisica, che ha delle buone individualità e viene da un periodo favorevole – ha dichiarato l’assistant coach Mattia Minnoni -. Inoltre il ritorno in campo di un palleggiatore come Di Noia rappresenta sicuramente un innesto importante dal punto di vista della qualità e dell’esperienza, fornendo alla squadra ancor più equilibrio e pericolosità”.

Rompere il ghiaccio e ritrovare al più presto il ritmo partita perché a distanza di appena tre giorni da una trasferta così impegnativa (esattamente mercoledì 12 gennaio alle 20.30) la Videx sarà di scena al PalaGrotta per il recupero del big match con Pineto. Uno scontro diretto determinante in chiave classifica e soprattutto per definire finalmente il calendario degli ottavi di Coppa Italia in programma il prossimo 19 gennaio: “La notizia del recupero di una gara così cruciale conferisce alla sfida di domenica un’importanza ancora maggiore – ha aggiunto Minnoni -. Dovremo ritrovare il giusto smalto e riprendere in mano le redini del nostro percorso per presentarci nel miglior modo possibile a quella partita”. Il 2022 parte in quinta marcia nella speranza che le sorprese, quelle meno belle, siano finite qui.