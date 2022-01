Viozzi e Luku vittoriosi a poche ore dalla due giorni di ciclocross Csi

CICLISMO - I portacolori della New Mario Pupilli di Grottazzolina, e della HG Cycling Team di Montegiorgio, si aggiudicano la gara ciclocampestre di Monte Urano e sono pronti al bis nelle prove di Altidona e Fermo

7 Gennaio 2022 - Ore 22:09 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – Ciclocross non stop nel ponte dell’Epifania che è iniziato il 6 gennaio, a Monte Urano, con i portacolori ciessini del Fermano ancora una volta protagonisti ed ancora una volta a raccogliere i successi assoluti delle singole competizioni, e di categoria, o nel riuscire a salire sul podio.

Due le competizioni che hanno avuto luogo nel centro calzaturiero e due i portacolori del Fermano a conquistare il successo assoluto. Denian Luku, portacolori della Hair Gallery Cycling Team di Piane di Montegiorgio, si è imposto nella gara categorie “under”, con Gianluca Censi dell’Abitacolo Sport Club di Rapagnano a conquistare una ottima quarta posizione. Massimo Viozzi, della asd New Mario Pupilli di Grottazzolina, è salito sul gradino più alto del podio degli “over”, argento assoluto per Mauro Mercuri dell’Xtreme Bike Team di Piane di Montegiorgio, mentre Adriano Conti (Polisportiva Belmontese) e Moreno Rapari (Hg Cycling Team Piane Montegiorgio) si sono classificati bellamente in quarta e quinta posizione.

Nella categoria femminile nuovo successo per Cinzia Zacconi dell’Asd New Mario Pupilli. Giusto un giorno per recuperare ossigeno ed ecco pronta arrivare la due giorni ciclocrossistica del Centro Sportivo Italiano. Primo appuntamento questo sabato 8 gennaio ad Altidona, valido quale sesta prova della Cross Cup Csi. Il raduno per le operazioni di punzonatura è fissato dalle ore 13,15 presso i locali della Cantina Le Senate, sita lungo l’ascesa per il centro storico; due le competizioni previste con partenza alle 14.15 ed alle 15.00.

Secondo appuntamento ciclocampestre Csi previsto per domenica mattina 9 gennaio presso il Bike Park di Fermo. Ritrovo fissato dalle ore 8.30; bandierina abbassata per le due gare alle ore 9.30 ed alle 10,30. In entrambe le manifestazioni saranno operativi lo staff organizzativo del Settore Ciclismo Csi Marche e della Asd New Mario Pupilli, diretto da Giampiero Conti, con la collaborazione, tra gli altri, di Giuseppe Ruggeri. Controllo tecnico agonistico affidato ai Giudici di Gara Deborah Bufalini, Filippo Amaolo e Sergio Ricci.